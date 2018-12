Cum îl va chema pe al doilea băiețel al Adelei Popescu

Adela Popescu a făcut anunțul mult așteptat

Pe cel de-al doilea copil al prezentatoarei îl va chema Andrei. Invitată într-o emisiune TV, Adela Popescu a făcut anunțul mult așteptat:

„Ne-am organizat destul de bine, am realizat că nu mai sunt atât de anxioasă, cum eram cu Alexandru, sunt pregătită pentru tot ce se întâmplă. Plânge cel mic numai când îi e foarte foame. Nopțile sunt mai grele, dar de regulă, sunt destul de ok. Am dat niște indicii. Deci acum, sincer. Numele extraordinar de rar, ales după discuții îndelungate…numele fiului nostru este Andrei. Eu nu aveam un nume preferat, Radu nu avea un nume preferat. Am zis să fie ceva să se potrivească cu Alexandru. M-am gândit și la chestia asta…Eu termenul îl aveam între Sfântul Andrei și Sfântul Nicolae și m-am gândit că decât să-i zic Nicu, mai bine Andrei. Am zis că mai bine să i de spună „Ardei”, decât „Moș Nicolae”, a povestit Adela Popescu la „Vorbește lumea”.

Adela Popescu mai are un băiețel pe nume Alexandru. Pe cel de-al doilea băiețel l-a adus pe lume pe cale naturală. Adela Popescu a povestit pe blog-ul personal prin tot ceea ce a trecut în timpul nașterii, dar și despre durerile pe care le-a avut:

„Durerile deja creșteau în intensitate și frecvența contracțiilor era la mai puțin de un minut. Fiecare mișcare de mușchi declanșa un nou val de iad ajungând să simt o durere uriașă continuă dublată de repetitivitatea contracțiilor. Știu că la un moment dat nu mai puteam nici să clipesc, buzele mi se uscaseră, gura la fel și tot ce mai puteam face era să ridic un deget prin care semnalizam să sunt în mijlocul unei contracții, deci, să rog să nu mă atingă nimeni. Mărturisesc ca nimic, dar absolut nimic nu mă alină, deși am aplicat tot ce mi se spusese că ar ajuta: am respirat așa cum știam că trebuie să o fac, am plâns, am urlat surd și cred că dacă mai aveam puterea să scot un sunet acela ar fi fost curmați-mi durerea cu orice preț. (…) După aproximativ șapte contracții, gălușca a ieșit victorioasă cu mâna pe față, astfel înțelegând și de ce a coborât atât de greu. 3430, 51 cm și nota 10.”, a scris Adela Popescu.

Sursa foto: Facebook