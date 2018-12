Cum a fost decorat de Crăciun Palatul Buckingham

Palatul Buckingham, din Londra, a fost decorat de Crăciun cu 3 brazi foarte frumoși, care sunt în fiecare an instalați în Marble Hall. Brazii au ornamente elegante în forme de coroană, fundiție și caleașcă. De asemenea și scările din interiorul Palatului a fost impodobite cu crengi de brad și globuri de toate culorile.

