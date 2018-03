Cum arată soția lui Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii “Exatlon”

Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii “Exatlon” de la Kanal D, asemenea fostului său coleg de trust, Mădălin Ionescu, s-a îndrăgostit de actuala soție pe platourile de filmare.

Cosmin Cernat s-a căsătorit în mare secret în anul 2011 cu fosta soție a lui Puiu Moroșanu, Mădălina Moroşanu. Cei doi s-au cunoscut încă din vremea în care Cosmin Cernat era căsătorit cu Monica Iagăr. El administra departamentul de ştiri sportive, iar Mădălina prezenta matinalul postului. Ulterior, blonda sexy a trecut la secţia sport, unde şef era chiar cel ce, câțiva ani mai târziu, avea să-i devină soț. În anul 2009 mariajul celor doi a luat sfârșit, iar zvonurile care au circulat atunci îl acuzau pe prezentatorul Exatlon de infidelitate.

Mădălina Moroșanu este în prezent antrenor personal de fitness şi se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, ba mai mult, i-a impus stilul său de viață sănătos și echilibrat și soțului său, iar Cosmin se află într-o formă de zile mari: “Am slăbit în jur de 12 kilograme, am vrut să ajung la greutatea pe care o aveam când făceam baschet. Acum fac antrenamentele pentru tonus şi definire musculară, merg la sală câte 90 de minute, de şase ori pe săptămână. Am un plan de antrenament care include cardio, antrenamente de forţă, de mobilitate, de refacere. Nu poţi avea rezultate bune fără un profesor personal, iar eu având unul acasă, pe soţia mea, m-am gândit să-l folosesc. Oricum, sunt foarte mulţumit de noua mea imagine, Mădălina îmi spune că arăt ca un actor de la Hollywood” – a declarat Cosmin Cernat pentru Click! Cosmin Cernat, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorit timp de 9 ani cu fosta campioană mondială la atletism, Monica Iagăr, și au împreună două fetițe, pe Ayana, în vârstă de 15 ani, și pe Maya, de 12 ani. La rândul ei, Mădălina Moroșanu mai are un băiat din prima căsătorie. Vezi mai multe imagini în galeria foto!

Sursă foto: Facebook, Instagram