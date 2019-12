Spiritul DULCE al sărbătorilor

Descoperă prăjiturile și torturile tale preferate cu un decor special, în ediție limitată – Season of Joy și creează amintirile dulci ale sărbătorilor de iarnă! Surprinde bucuria de a dărui și a primi, a momentelor speciale petrecute alături de cei dragi, a cinelor în familie, a serbărilor de iarnă și a petrecerilor tematice.

Turta dulce personalizată, biscuiții aromați și bezelele savuroase aduc instant bucurie! Garantăm că vor fi o surpriză delicioasă nu doar pentru cei mici, ci și atunci când cauți un cadou de Secret Santa cu care nu vei da greș sau când vrei să oferi ceva special colindătorilor care îți trec pragul!

În plus, în luna decembrie vei regăsi la Grace Couture Cakes cozonacul pufos, tradițional, dar și cutii cadou cu un mix de produse din colecția de sărbători. 2 in 1: O piramidă de choux-uri și un tort spectaculos, în ediție limitată Season of Joy! Alege compoziția preferată din colecția Signature Cakes, iar artizanii atelierului vor crea un desert cu adevărat surprinzător, perfect pentru petrecerile sezonului.

Deserturile din ediția limitată Season of Joy sunt disponibile toată luna decembrie în cele trei Cake Shop-uri Grace Couture Cakes, din Piața Dorobanți nr. 5, Băneasa Shopping City (parter) și Promenada Mall (parter) sau prin comandă la office@gracce.ro. www.gracecc.ro

