Gina Bradea a trecut printr-o operație complicată în toamna anului trecut. Îndrăgita bucătăreasă avea probleme de sănătate mai vechi care s-au agravat după infectarea cu SARS-CoV-2.

Ea a povestit pe rețelele de socializare că a ajuns pe masa de operație pentru a-i fi ăndepărtat uterul.

„Am făcut o histerectomie totală (n.r. – operație de îndepărtare a uterului). De la burtă, până mai jos, am scos tot. Am evitat un cancer în felul acesta. Pentru că mama mea a murit de cancer ovarian. Iar eu, an de an, mă duc la contorale, analize, test Papanicolau” – a povestit Gina, în clipul publicat pe Youtube.

Au trecut câteva luni de atunci, dar bloggerița are și acum mare grijă la modul în care se hrănește. Practic, Gina Bradea ține un regim și evită, pe cât posibil, alimentele grase și prăjelile.

Așa se face a că a prezentat pe pagina ei de Instagram o rețetă delicioasă de ciorbă de perișoare, numai bună pentru persoanele care au probleme de sănătate și trebuie să mănânce cât mai curat.

„Ce mai mănânc de regim, să fie și gustos, dar fără prăjeli, grăsimi, calorii multe?

Am făcut azi o ciorbă de perisoare din piept de pui, o nebunie! Ursul meu a mâncat 2 castroane cu varf 😀 Rețeta e bună pentru diabetici, celiaci, dieta Rina, regim pentru stomac, fiere/colecist, colesterol, tensiune…” – a transmis Gina pe pagina ei de Instagram.

Găsiți, mai jos, rețeta ce ciorbă de perișoare din piept de pui testată și recomandată de Gina Bradea.

Ingrediente

800 g carne tocată din piept de pui (sau piept de curcan) – fără os, fără grasime, fără piele

borș de putină (zeamă de lămâie, de murături sau puțin oțet)

1 ardei gras tăiat cubulețe

țelină rădăcină

1-2 morcovi

pătrunjel și păstârnac rădăcină

1 lingură de malai

1 ou

pătrunjel și leuștean verde

2-3 cepe tăiate cubulețe

sare, piper

cimbru

mărar uscat (sau verde – 1 legătură)

roșii în suc propriu (sau roșii în bulion sau 1 cană de suc de roșii sau 1 lingură de pastă de tomate sau 4-5 roșii proaspete)

Mod de preparare

Amestecăm carnea cu ierburile aromatice, cu un praf de piper, o jumătate din ceapă, oul și mălaiul (se poate folosi și griș). Compoziția se amestecă bine. Se adaugă verdeața proaspătă și se amestecă iar. Din amestec, se formează perișoarele (cam de 25-30 de grame fiecare) și se pun pe o tavă. Se pun 3 litri de apă la fiert într-o oală împreună cu legumele tocate mărunt. Toate se fierb pentru 10 minute după ce apa începe să clocotească. Apoi se adaugă în oală perișoarele.

Ciorba se lasă la fiert la foc mis și se spumează, când e cazul. Se adaugă o linguriță de sare (sau mai multă, după gust) și un praf de piper. Se acoperă oala și se lasă totul la fiert timp de 15-20 de minute. Apoi, se adaugă roșiile și borșul (fiert și răcit înainte). Se mai dă un clocot și se potrivește de sare și piper. Când perișoarele sunt fierte, se oprește focul. Poftă bună!

Foto – captură Youtube