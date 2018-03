Claire Holt a pierdut sarcina: “Inima bebeluşului meu a cedat”

Claire Holt, actrița care i-a dat viață personajului Emma Gilbert în serialul de televiziune „H₂O”, dar care, de asemenea, s-a făcut remarcată și în seriale precum „Jurnalele Vampirilor”, în rolul Rebekahai, și „The Originals”, trece printr-o perioadă delicată după ce a pierdut sarcina.

După ce și-a anunțat logodna cu iubitul său, Andrew Joblon, de profesie manager imobiliar, în luna iulie a anului trecut, Claire Holt se pregătea pentru următorul pas, acela de a deveni mămică pentru prima oară. Din păcate, îndrăgita actriță a întâmpinat probleme cu sarcina și a fost obligată să facă avort, inima bebelușului său încetând să mai bată. Anunțul tragic l-a făcut însăși Claire pe contul său de Instagram, iar alături a postat o fotografie din sala de operație.

„Am făcut poza asta acum 10 zile, cât timp aşteptam operaţia după ce inima bebeluşul meu scump a cedat. I-am trimis-o logodnicului meu în camera de aşteptare, ca să-i arăt că sunt ok. Nu eram. Nu m-am simţit niciodată atât de sfâşiată. Am dezbătut dacă să împărtăşesc acest lucru atât de curând şi încă îmi este teamă să fac o luptă atât de privată publică, dar o fac oricum, pentru că este important. Am petrecut ore pe internet căutând femei care au trecut prin ceva similar. Eram disperată să găsesc pe cineva, oricine, care să fi avut trăirile mele. Cineva îmi spunea că despresia şi singurătatea sunt normale. Că asta nu era din vina mea. Că nu o să fiu aşa rănită toată viaţa. Am găsit însă o comunitate în care multe femei trăiesc aceeaşi dramă.”

Claire Holt s-a căsătorit în anul 2016 cu producătorul de film Matthew Kaplan, iar un an mai târziu, în aprilie, cei doi divorțau invocând nepotrivirea de caracter.

Sursă foto: Instagram