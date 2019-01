Chiriașele perfecte! Două pisici locuiesc singure într-un apartament care costă 1.500 de dolari pe lună

David Callisch este proprietarul unui apartament din San Jose, California și este de părere că cele două pisici, Louise și Rina sunt chiriașii ideali: „Nu consumă alcool, nu fumează și nu dau volumul tare la muzică”, a declarat acesta pentru postul de televiziune ABC7.

