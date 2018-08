Chef Nicolai Tand s-a însurat. Imagini de la fericitul eveniment

Chef Nicolai Tand s-a însurat. Fost membru din juriul emisiunii „Top Chef“, difuzat de Antena 1, s-a căsătorit religios cu Monica Balaj, fost model internaţional, iar imaginile de la fericitul eveniment sunt de-a dreptul impresionante.

Nicolai Tand și Monica Balaj s-au căsătorit în Maramureș, chiar în curtea casei unde celebrul chef a copilărit. Mireasa s-a ocupat de tot ce a însemnat amenajarea locului, iar rezultatul final părea decupat dintr-o poveste: “Am muncit foarte mult înaintea nunții, eram încă în renovări. Mi-am dorit mereu să avem o masă în curte, o masă care știam exact cum trebuie să arate, așa că atunci când am început organizarea știam exact ce îmi doresc.

Am lucrat cu o florărie din Sighetul Marmației, dar și cu nepoata lui Nicolai, Anca, care e chiar organizator de evenimente, iar rezultatul a fost exact ca în visele mele. Aranjamentele, rochia, detaliile foarte fine – părul și machiajul mi le-am făcut singură, acasă – toate au fost parte a acestei povești pe care am scris-o pentru și după sufletul nostru”, – a povestit soția lui Nicolai Tand, care în prezent este blogger de beauty, fashion şi lifestyle.

Chef Nicolai Tand, în vârstă de 44 de ani, a mărturisit că a fost copleșit de emoții și chiar a plâns: “A fost o nuntă fix așa cum ne-am dorit-o: cu prieteni, cu familie, cu tradiții de pe Valea Izei. Am avut ceterași, am avut strigături și am avut… nite emoții uriașe! Știam că la biserică va fi un moment emoționant, dar a fost peste ce m-am așteptat, de asta nu mi-am putut opri lacrimile. Le mulțumesc tuturor prietenilor și vecinilor care ne-au ajutat să organizăm acest eveniment și mă bucur nespus că i-am avut alături de noi”, – a transmis chef Nicolai Tand.

Sursă foto: PR