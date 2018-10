Dorian Popa nu este pregătit să devină tată. Artistul va semna actele de căsătorie doar… de nevoie

Dorian Popa este un adevărat sex-simbol al vremurilor actuale și, pe bună dreptate, reușește să facă furori în rândul domnișoarelor cu fizicul său intens lucrat și cu zâmbetul său cuceritor. Însă, spre marea dezamăgire a fanelor, Dorian Popa este ca și însurat. Nu o spunem noi, o spune însuși artistul!

Dorian Popa, în vârstă de 30 de ani, și Claudia Iosif, alias Babs, se iubesc de peste cinci ani de zile și povestea lor de dragoste pare să învingă toate obstacolele. Cei doi sunt discreți, nu ies în evidență prin scandaluri și par făcuți unul pentru celălalt. Cu toate astea, Dorian Popa nu se gândește la căsătorie, cel puțin nu ca la o formă de manifestare a sentimentelor: „Nu ştiu dacă o să facem chestia asta ca plăcere a noastră, ci mai mult ca o necesitate în cazul în care va apărea un copilaş sau familia noastră se va dezvolta. Este ciudat ca un copil să nu aparţină unei familii, dar nu este ciudat ca un cuplu, dacă nu are copil, să nu fie căsătorit. Nu mai cred în chestia asta. Cumva, îi pot spune iubitei nevastă doar dacă am scris cu un pix albastru pe o hârtie albă? A fost şi inelul, dar s-a rătăcit”. – a mărturisit cu franchețe Dorian Popa, pentru revista VIVA.

Dorian Popa și iubita lui se pregătesc să se mute într-o casă mai mare, însă, cu toate acestea, artistul nu se simte pregătit să devină tată, iar motivele sunt variate: „Nu ne-am planificat nimic, totul a venit super natural, am zis că această casă va dezvolta relaţia noastră cu siguranţă. Îmi este frică de ideea de copilaş nu din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere al împlinirii relaţiei noastre… am avut nişte pieteni care au avut probleme cu copilaşii la naştere. Mă sperie atât de tare ideea asta, chiar şi după naştere. Cred că este o chestie de laşitate într-un fel… Încă îmi e frică pentru că eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior.” – a povestit Dorian Popa pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram, Libertatea