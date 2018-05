Ce mesaj a transmis Thalia la 7 ani de la moartea mamei sale

Hace 7 años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hace 7 años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda, en cada pregunta y en cada situación. Te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor. ¡Te adoro mamá! Love you and miss you mom! #mom #love #respect #admiration #friendship #mama #4ever #teamo

