Ce familie frumoasă are Călin Goia. Artistul se mândrește cu cei trei copii ai săi

Călin Goia, solistul trupei Voltaj, se poate mândri cu o familie minunată. Artistul este căsătorit de 11 ani și se bucură de un mariaj liniștit și departe de ochii presei, și este tatăl a trei copii care, se pare, îi calcă întocmai pe urme.

Călin Goia, care va împlini în curând 43 de ani, este un artist discret care a evitat contactul cu lumea mondenă prin prisma scandalurilor, preferând să iasă în evidență prin muzica sa, melodiile sale fiind îndrăgite de toate generațiile. Pe soția sa, pe nume Andreea Goia, a întâlnit-o cu mult înainte de a se aprinde flacăra iubirii și a ajunge la altar: „Am fost mult timp prieteni buni înainte de a fi iubiți. Andreea a fost prima noastră angajată când ne-am înființat firma (n.r. – firma lui Călin și a lui Gabi, colegul de trupă). Era încă studentă atunci, iar imediat după ce a terminat facultatea ne-a părăsit pentru mirajul publicității. Am păstrat legătura și iată că am reușit să-mi iau revanșa: am scos-o pentru un timp din publicitate.“ – declara Călin Goia într-un interviu acordat revistei Viva.

Călin și Andreea Goia, de profesie fotograf, se înțeleg de minune, sunt părinți model și se dedică întru totul creșterii copiilor. Cei doi au împreună doi băieți, pe Petru, în vârstă de 11 ani, și pe Tudor, de 10 ani, iar în urmă cu doi ani au devenit părinții unei fetițe pe care au botezat-o Maruca: ”Cu siguranță, toți au ureche muzicală. Petru, care are 11 ani și Tudor fac chitară, respectiv tobe. Cea mică, de un an și opt luni, cântă mai mult decât o făceau băieții la vârsta ei. Le place muzica. Nu știu dacă vor vrea să urmeze drumul ăsta, dar eu o să-i sprijin. Le-am zis doar atât, încercați să vă găsiți o pasiune și să vă dedicați ei. Sunt foarte implicat în creșterea lor. Am fost din primele zile, fie că a fost vorba de schimbat de scutece, de lecții, de glume și filme sau alte lucruri. Am fost și-mi doresc să fiu prezent în viața lor. De când au apărut ei, prioritățile s-au schimbat puțin, pe primul loc este familia”, – a declarat Călin Goia pentru Libertatea.

Pe lângă muzică, îndrăgitul solist al trupei Voltaj deține și o cafenea în centrul Bucureștiului. Cu toate că a terminat Academia de Studii Economice, artistul a povestit că nu a profesat niciodată, dar nici nu regretă. În schimb, regretă că nu a avut pian când era mic și că nu a fost înzestrat cu talentul de a picta. Timpul liber și-l petrece în sânul familiei, face sport și a mărturisit pentru revista Viva că cele mai fericite momente din viața sa le-a trăit la maternitate, atunci când micuții săi au venit pe lume.

În trecut, Călin Goia și Dana Nălbaru au fost împreună și cu toate că toată lumea credea că cei doi vor ajunge la altar, iată că în 2005 și-au spus adio definitiv, fiecare continuându-și drumul în viață alaături de alt partener. Dana Nălabaru este căsătorită cu Dragoș Bucur și au împreună doi copii, iar de curând au mai înfiat o fetiță.

Sursă foto: Viva, Facebook