Ce a declarat Gabriel Cotabiță despre posibilitatea de a deveni tată la 62 de ani

Gabriel Cotabiță, artistul minune al României, și o spunem fără niciun strop de ironie, nu ne-ar surprinde dacă ar deveni tată, chiar și la 62 de ani. După ce și-a văzut moartea cu ochii și a stat trei săptămâni în comă, Gabriel Cotabiță a avut o reîntoarcere spectaculoasă pe toate planurile.

Gabriel Cotabiță se bucură de o nouă șansă la viață, este în continuare plin de energie, urcă pe scenă, își iubește pătimaș soția, și afirmă cu umoru-i caracteristic: „Ne-am căsătorit după șase ani de relaţie și-o comă“. Într-un interviu acordat pentru Ok!Magazine, Gabrial Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu povestesc despre începuturile poveștii lor de iubire, despre cel mai mare impas din relația lor, dar și despre planurile de viitor pe care și le construiesc constant. Cei doi s-au cunoscut pe Facebook, apoi au ieșit la o cafea, apoi s-au îndrăgostit și, în ciuda diferenței de vârstă de 27 de ani dintre ei, s-au căsătorit: “El nu face promisiuni aiurea femeilor, nu-ţi spune că ești iubirea vieţii lui, nu înfru­museţează realitatea. E pragmatic. Dar mi-a zis o chestie, la cam o lună de relaţie, într-un moment de mare amor, care a rămas cu mine: „Să nu mă părăsești niciodată!“. Eu, neștiindu-l atunci atât de bine, mi-am zis că bagă din top. Dar, iată că, nu l-am părăsit” – a povestit Alina pentru sursa citată, iar Gabriel Cotabiță a completat-o: „Ne-am mutat împreună numai după ce m-am întors eu din… întâmplările mele. Dar aveam intenţii serioase și înainte, doar îi spusesem să nu mă părăsească. Am în­trebat-o, într-o seară, dacă nu vrea să ne că­sătorim, iar ea a zis: „Tu ţi-ai revenit suficient încât să știi ce spui?“.

Gabriel Cotabiță are trei fete cu care mai tânăra sa soție se înțelege de minune: „Două dintre fiicele lui Gabi au 33 de ani și una are 36, iar eu am 35. Cu Eliza m-am văzut constant pentru că ea locuia cu Gabi când l-am cunoscut eu. Pe Milena am văzut-o ceva mai rar, pentru că a stat în Italia o vreme. Iar cu fiica cea mare ne vedem tot rar, pentru că are doi copii și stă în Ștefănești. Dar facem toate sărbătorile împreună.“

Cât despre posibilitatea unui nou copil în familia Cotabiță, artistul a afirmat că, deși nu se mai vede schimbând scutece, își susține soția într-un astfel de demers, lăsând să se înțeleagă că au o căsnicie deschisă: „Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. Aș vrea să o văd mamă, dar nu din altă viaţă, adică după ce plec eu. Dacă ea își dorește copii, nu am cum să mă opun.“ – a concluzionat Gabriel Cotabiță pentru Ok!Magazine.

Sursă foto: Libertatea