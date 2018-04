Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre relația cu Anca Țurcașiu

Gheorghe Gheorghiu și Anca Țurcașiu, în ciuda diferenței de vârstă de 16 ani dintre ei, au format unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri ale anilor ’90, însă, când toată lumea se aștepta ca cei doi să pășească spre altar, iată că relația s-a destrămat definitiv.

Anca Țurcașiu, -o frumusețe de femeie, Gheorghe Gheorghiu, -un cuceritor de neoprit, – cam așa i-am putea descrie pe cei doi în câteva cuvinte și ne întrebăm, oare nu întocmai aceaste caracteristici au dus la despărțirea celor doi? Sau poate răspunsul îl găsim în celebrul refren al artistului: „Unde dragoste nu e, nimic nu e”? Ei bine, dintotdeauna, atât Gheorghe Gheorghiu, cât și Anca Țurcașiu au preferat discreția în legătură cu viața lor personală și prea puține amănunte au ieșit la iveală din povestea lor de dragoste care a durat patru ani. Cu toate acestea, cel care a făcut, totuși, niște mici dezvăluiri a fost artistul, acesta având numai cuvinte de laudă la adresa celei cu care a împărțit nu doar viața, ci și scena: „Am un respect deosebit pentru Anca şi pentru toate iubitele mele. Întotdeauna eu am rămas în relaţii bune cu fostele iubite. Le-am iubit aşa, cu patimă. Am avut o relaţie foarte frumoasă. Anca chiar mi-e tare dragă şi astăzi şi mă bucur că arată extraordinar. Ne-am despărţit pentru că atât a fost. Nu am înşelat-o.” – a mărturisit anul trecut Gheorghe Gheorghiu la emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena 1. Cu privire la relația lor, Anca Țurcașiu a declarat de nenumărate ori că îl apreciază și că „a rămas un copil mare”.

În prezent, Anca Țurcașiu, în vârstă de 48 de ani, este căsătorită cu George Cristian, de profesie medic stomatolog, cu care are un băiat, pe Radu Cristian (19 ani). Pe de altă parte, Gheorghe Gheorghiu, ajuns la 64 ani, are o fiică, pe nume Andra (29 de ani), stabilită, alături de mama sa, în America, acolo unde, de altfel, s-a mutat de câțiva ani și artistul.

Citește și – Cum arată și cine este soțul Ancăi Țurcașiu

Citește și – Cum arată fiica lui Gheorghe Gheorghiu. Andra locuiește în America și are 29 de ani