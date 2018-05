Cate Blanchett a fost hărțuită sexual de un producător celebru

Actrița de origine australiană Cate Blanchett a dezvăluit că a fost hărțuită de un celebru producător american de film.

Deși a refuzat să ofere detalii, Blanchett a afirmat că a fost hărțuită de Harvey Weinstein, alăturându-se, astfel, unei lungi liste de femei care au fost agresate sau violate de către producătorul american.

Actriţa în vârstă de 48 de ani, care a lucrat la mai multe filme produse de Weinstein, spune că a avut întotdeauna “un sentiment negativ” în ceea ce îl priveşte pe producătorul de film şi crede că acesta nu a plăcut-o pentru că nu i-a răspuns solicitărilor.

“Există straturi şi straturi ale hărţuirii sexuale. Am fost vizată, desigur. Nu cunosc multe persoane care să nu fi fost”, a spus actriţa pentru Variety.

Întrebată dacă Weinstein a hărţuit-o sexual vreodată sau dacă acesta a avut faţă de ea un comportament nepotrivit, Blanchett a răspuns pozitiv, vorbind apoi despre atitudinea de prădător a acestuia şi despre faptul că ţintele erau în principal persoane vulnerabile.

Ea susține că este important ca producătorul să fie judecat pentru faptele sale, pentru a se crea şi un precedent pentru cei care s-au comportat similar.

De asemenea, actrița a mai spus că speră ca Weinstein să fie condamnat la închisoare.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiei americane şi britanice. Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul “#MeToo”. Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.

