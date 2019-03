Cătălin Botezatu, mesaj la aflarea veștii că Zina Dumitrescu a murit

Zina Dumitrescu a fost cea care l-a descoperit pe Cătălin Botezatu ca manechin și l-a încurajat să-și manifeste talentul creativ în modă și design vestimentar. La aflarea veștii că Mama Zina s-a stins din viață, Cătălin Botezatu a fost cutremurat de durere: ”Doamne, Zina Dumitrescu a murit! Nu se poate, refuz să cred acest lucru! Pentru mine, ea va fi eternă, nu o pot înlocui cu nimeni în inima mea. Offf, cât de greu îmi este să vorbesc despre Mama Zina la trecut, este practic imposibil! Îmi pare atât de rău că nu am mai putut să o văd în ultima perioadă, din cauza plecărilor în străinătate. Măcar să îi spun rămas bun…Dumnezeu să o odihnească! O să o iubesc mereu și mereu”, – a declarat Cătălin Botezatu pentru wowbizz.

Zina Dumitrescu și-a început cariera ca model și director al Casei de Modă Venus. Mama Modei Românești a fost cea care a descoperit manechine celebre ca Romanița Iovan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad, Jeanine, dar și pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu.

Romanița Iovan a făcut, de asemenea, declarații despre moartea Zinei Dumitrescu: „Sunt un pic şocată. N-am urmărit astăzi ştirile, când m-ai sunat eram la volan. Am coborat acum ca să pot vorbi cu voi. Rămâi blocat la astfel de ştiri, mai ales că ne cunoşteam de peste 30 de ani. O viaţă frumoasă petrecută împreună. Acum, să vezi… să auzi că nu mai există un om deosebit, un om minunat care şi-a dedicat viaţa modei. Suntem o mână, copiii ei… Nu pentru că ne-a născut, ci pentru că am lucrat cu ea când noi eram foarte tineri. Am împărtăşit cu ea momentele de bucurie şi tristeţe. Am stat zile, nopţi, ani. Au fost cei mai frumoşi ani ai noştri. Cred că şi Cătălin îmi dă dreptate că au fost cei mai frumoşi ani ai noştrii şi că vor rămâne în sufletul nostru. Doamna Zina va rămâne o figură emblematică a modei româneşti. Este trist şi greu de comentat ce este în sufletul unui om când simte că nu mai poate să facă ce îşi doreşte. Toate amintirile de ajută să mergi mai departe, dar te şi impiedică să-şi trăieşti ani”, – a mărturisit Romaniţa Iovan pentru Antena Stars.

Rita Mureșan i-a purtat pe podiumul de modă, în urmă cu mulți ani, creațiile vestimentare Zinei Dumitrescu, dar i-a primit sfaturile și în calitate de designer. Aceasta a făcut primele declarații despre marea pierdere din lumea modei românești: „În primul rând, orice dispariție este dureroasă pentru noi, cei care rămânem în urmă. Îmi pare rău pentru doamna Zina și-a trăit viața cu multă smerenie. M-aș bucura să fie fericită acolo unde. Am făcut parte dintre copiii ei ca și designer. Modelele care au lucrat cu dânsa s-au ocupat mai mult de vizitarea ei. La telefon am vorbit foarte multe. De la doamna Zina puteai să înveți cum să fii pedantă, cum să fii feminină. Întotdeauna a fost o femeie frumoasă, atentă cu fetele și femeile din jurul ei ca și ele să își pună în valoare feminitatea. E dureros cand mai pleacă o mamă. Dumnezeu să o odihnească în pace și să meargă în lumină sunt sigură că va merge într-un loc frumos”, – a declarat Rita Mureșan pentru Star Magazin.

Zina Dumitrescu, pe numele real Zenobia Bogoș, și-a trăit bătrânețea într-un azil de lux, din Ghermanesti. Starea sa de sănătate s-a deteriorat imediat ce a murit soțul său, în anul 2009, fiind totodată și diagnosticată cu Alzheimer. Ulterior, în 2012, Zina a fost cazată în azil cu bunăvoința unui vechi prieten de-al său, care este și patronul stabilimentului. Fosta creatoare avea mari probleme cu banii, iar fiul său, care ar fi trebuit sa-i fie alături în astfel de momente, nu s-a arătat interesat de situația mamei sale.