Cum să economisești bani chiar și cu un venit mic

Românii cu venituri modeste sunt în permanență preocupați să facă economii și renunță uneori chiar și la lucrurile esențiale de care au nevoie. Iată cum să economisești bani, chiar dacă ai venituri mici, fără să renunți la hrana de calitate și la utilitățile de bază.

An de an, am învățat deja că scumpirile se țin lanț în România. De la un sezon la altul, plătim facturi mai mari la întreținere, cumpărăm aceleași alimente la un preț mai mare și renunțăm treptat la ceea ce ni se pare prea scump pentru veniturile noastre.

Dacă te recunoști în acest caz, ca multe milioane de români, noi îți arătăm câteva trucuri simple să economisești bani, chiar dacă ai venituri modeste.

Câți bani este bine să pui deoparte lunar

Peste 4 milioane de români sunt săraci, iar 40% dintre românii care lucrează nu au niciun ban pus deoparte. Sunt cifre îngrijorătoare, care ne arată care este starea reală a societății. Dar trebuie să știi că poți să economisești bani, chiar dacă ai un salariu mic.

Fără să îți dai seama, poate, ești tentat de cheltuieli inutile. De aceea, este bine să ții cont de câteva sfaturi pertinente care te ajută cu adevărat să aduni bani pentru zile mai grele.

Fiecare dintre noi încercăm să cheltuim mai puțin la cumpărături și să economisim bani. Unii dintre noi sunt mai cumpătați și mai bine organizați în ceea ce privește bugetul casei și reușesc să economisească 15 – 20% din venituri, așa cum ne recomandă analiștii financiari.

O rețetă economică veche este regula 50%-30%-20% din care 50% reprezintă banii pentru cheltuielile uzuale (facturi, mâncare, necesități urgente), 30% pentru dorințe și 20% pentru economii.

Dacă ai un venit modest de 3000 de lei pe lună, fie că este salariu sau pensie, categoric vei renunța la cei 30% pentru dorințe, dar poate reușești să pui deoparte 20% pe lună. Astfel, vei putea aduna 600 de lei sau măcar 500 de lei pe lună. Într-un an poți avea un fond de rezervă de cel puțin 6000 de lei, ceea ce te-ar putea ajuta în condițiile în care apar situații neprevăzute și cheltuieli legate de sănătate sau de plata unor datorii.

Mulți români au renunțat la micile plăceri și la obiectele prea scumpe pentru a face economii. Alții au renunțat la vacanțe și au urmărit reducerile din magazine. Fiecare dintre noi știe mai bine ce rețetă i se potrivește pentru a cheltui mai puțin, dar mai sunt câteva trucuri subtile care te ajută să economisești bani.

Cum să faci economie la facturi

Românii se confruntă lună de lună cu facturi mari la utilități. Vara, în zilele caniculare deschidem aparatele de aer condiționat, facem dușuri mai des sau udăm legumele din curte. Iarna, cresc mereu cheltuielile pentru încălzirea locuinței.

Dar iată câteva sfaturi pertinente să faci economie la apă și la curentul electric.

Facturile pentru apa rece și pentru apa caldă reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli într-un apartament. Găsește diverse modalități prin care poți economisi apa: oprește robinetul când săpunești mâinile sau când te speli pe dinți și pornește apa doar când te clătești. Strânge apa rece care curge la duș, înainte de a veni apa caldă. O poți folosi pentru a curăța toaleta sau pentru a face curățenie în casă. În cazul în care chiar ai probleme mari cu plata facturilor, încearcă să economisești inclusiv apa cu care te speli pe mâini sau pe cap… spre exemplu, pune un lighean mic în lavoar pentru a colecta apa cu care te speli pe mâini și pe față, apoi folosește-o la toaletă. Păstrează apa în care ai fiert ouă, paste, orez sau legume. Las-o să se răcească și folosește-o să uzi florile sau legumele. Scoate din priză toate aparatele pe care nu le folosești des. Nu lăsa cafetiera în priză sau calculatorul, dacă tu nu ești acasă și nu ai nevoie de ele. Renunță la friteuză sau la prăjitorul de pâine. Încearcă să folosești cât mai puțină aparatură care consumă multă electricitate și, după 2 luni, vei vedea și un preț mai mic pe factură. Pune folii termoizolante pe geamuri, vara, să te aperi de razele toride ale soarelui. Vei observa că este mult mai răcoare în casă. Folosește ventilatorul mai des, decât aparatul de aer condiționat, care consumă mai mult curent electric. Iarna, acoperă podelele cu mochete și covoare groase și pune rulouri de burete la pragurile ușilor și pe la geamuri, să nu mai intre frigul și să păstrezi căldura în casă. Înlocuiește frigiderul vechi, care consumă peste 50 – 60 kw/h pe lună cu un aparat modern, mult mai economic, care consumă cel mult 25 – 30 kw/h pe lună. Spală rufe doar atunci când se adună un teanc mai mare și merită să folosești mașina de spălat. Nu porni mașina doar pentru câteva rufe, chiar dacă o setezi pe programul economic. Folosește fierul de călcat doar dacă este cu adevărat necesar. Multe haine nu necesită călcare, dacă nu le storci prin răsucire, dacă le întinzi bine și le netezești bine când sunt ude. În acest caz sunt blugii, hainele sport și puloverele.

Cum să economisești bani la cumpărături

Nu pleca niciodată la piață sau la supermarket pe stomacul gol! Când îți este foame, ți se face poftă de orice vezi în jurul tău și ești tentată să cumperi mai multe alimente decât ai avea nevoie. Mai bine intri în supermarket după o masă copioasă și ții cont de lista pe care ți-ai făcut-o de acasă. Vei vedea că va fi mai ușor să respecți lista și să eviți prăjiturile, sucurile sau semipreparatele scumpe.

Fă o listă cu strictul necesar

Verifică bine ce alimente mai ai prin frigider și fă o listă doar cu produsele de bază de care ai nevoie pentru a găti timp de o săptămână. Sunt persoane care merg la supermarket aproape zilnic. Poate că le trebuie numai lapte și pâine, dar mai iau și alte alimente pentru că li se face poftă. Dacă te recunoști în această situație, mai bine faci un efort și alegi o singură zi pentru a cumpăra mâncare. Fă-ți o listă scurtă, cu alimente de bază, și încearcă să nu o depășești. Și nu cumpăra alte alimente până când nu consumi ceea ce ai luat deja.

Caută prețul per kilogram

Dacă oscilezi între produse ambalate și produse la kilogram, caută prețul per kilogram. Alege produsul care este cel mai convenabil, pentru că de multe ori plătim mai mult ambalajul decât conținutul. Spre exemplu, brânza sau mezelurile s-ar putea să fie mai ieftine la raionul la care se vând la kilogram, decât pe rafturi, unde stau frumos ambalate, dar costă mai mult.

Nu ocoli produsele congelate

Multă lume nu știe că diverse specialități de carne, pește sau mezeluri aduse din import sunt congelate pentru a rezista transportului și apoi decongelate pentru a fi vândute ca produse proaspete. În realitate, produsele congelate prin metode moderne și rapide care păstrează nutrienții și vitaminele, sunt la fel de bune ca cele proaspete. Poți cumpăra o cantitate mai mare, când găsești o ofertă bună, și le poți păstra la congelator.

Cumpără produse de sezon

Nu cumpăra ardei grași în ianuarie! Te costă cât o oală întreagă de ciorbă. Cumpără câteva kilograme de ardei la final de vară și pune o parte din ei la congelator, tăiați cubulețe, pentru ciorbele de iarnă. Ideea este să cumperi produse de sezon pentru că astfel cheltuiești mai puțin. Profită vara de fructe, de vinete și ardei, de toate legumele și verdețurile pe care le găsești din abundență la supermarket și care au preț mai mic.

Gătește tot ce ai prin frigider

Gândește-te în fiecare dimineață ce mai poți consuma din frigider și ce preparate poți face cu ceea ce ai deja. Nu te mai duce zilnic în piață sau la supermarket. Folosește tot ce ai cumpărat deja și vei găsi o modalitate să faci câteva mese delicioase pentru tine și pentru familie. Nu mai cumpăra alimente, decât atunci când frigiderul este aproape gol.

Economisește folosind congelatorul

Nu arunca nimic din ceea ce rămâne de pe o zi pe alta. Dacă ai mâncat de două ori dintr-un fel de mâncare, pune restul la congelator, nu îl lăsa să se strice prin frigider. Pune pâinea la congelator, când ai prea multă. Aproape orice preparat, orice legumă sau fruct poate fi congelat și consumat mai târziu, când nu prea mai ai bani.

Alte sfaturi pertinente să economisești bani

Folosește o vreme doar cash și lasă cardul acasă

Dacă știi că ești mână spartă la cumpărături, atunci încearcă cel puțin 2 luni de zile să nu mai folosești cardul în magazine. Propune-ți să scoți doar 100 de lei sau 200 de lei de pe card o dată la 3 – 4 zile și limitează-te la banii pe care îi ai în portofel. Când știi că ai o sumă limitată, nu vei mai fi tentată să cumperi decât strictul necesar. Dar atunci când știi că ai o sumă mai mare de bani pe card, ești mereu tentată să cumperi mai mult.

Ține evidența cheltuielilor

Ori de câte de ori te întorci de la cumpărături, pune o notiță pe frigider cu suma pe care ai cheltuit-o în ziua respectivă, indiferent că ai cumpărat alimente, haine, cosmetice sau alte produse. Scrie data zilei respective și suma totală.

Când se vor aduna 4 – 5 notițe pe frigider cu sume de câteva sute de lei fiecare, vei deveni mult mai atentă la modul în care îți folosești banii și așa vei cheltui mai puțin. Treptat, vei ajunge să economisești bani și să îi păstrezi pentru lucrurile mai importante.

Apelează la pușculiță

Dacă nu ești prea bine organizată cu bugetul, atunci apelează la acest truc: folosește o cutie sau un sertar mai mic unde poți ascunde bani. Pune câte o sumă mică în fiecare săptămână. Spre exemplu, începe cu 30 sau 50 de lei pe săptămână… și nu te atinge de banii pe care îi pui acolo timp de șase luni. Este o rețetă sigură să cheltui mai puțin pe lună și să pui ceva deoparte pentru diverse situații urgente.

