Care este alimentul nelipsit din meniul Ancăi Serea

Anca Serea este recunoscută și admirată pentru silueta sa de invidiat, cu atât mai mult cu cât a trecut prin cinci nașteri. Îndrăgita prezentatoare TV are, totuși, un secret, un aliment care nu-i lipsește niciodată din meniu și care este la îndemâna oricui.

Anca Serea a dezvăluit că mănâncă absolut orice, înse cheia este moderația: „Mănânc ca tot omul lucruri absolut normale. Am în meniu și cartofi sau fasole, dar și lactate. La ce nu fac rabat este la consumul de legume verzi pe care le mănânc foarte des!” – a transmis Anca Serea într-un interviu acordat pentru ciao.ro. Totodată, Anca Serea a mărturisit că lămâia este alimentul preferat pe care-l consumă zilnic: ”Poate nu vă vine să credeți, dar consum lămâi în cantități industriale. Fie că aleg să le storcc sau sa le mănânc cu tot cu coajă sau să le pun în apă caldă, lâmâile nu-mi lipsesc zi de zi!”. Lămâia este un fruct bogat în vitamina C, are rol detoxifiant, imunostimulator și favorizează metabolismul. Totodată, grație antioxidanților din compoziție, are efect antiaging puternic. Anca Serea, în vârstă de 37 de ani, este căsătorită cu Adi Sînă, împreună cu care are trei copii: Noah, Ava și Moise, iar David și Sara sunt primii săi copii din căsătoria anterioară cu omul de afaceri Filip Poplingher, decedat în urma unui cumplit diagnostic de cancer.

