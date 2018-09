Burt Reynolds a murit. Celebrul actor american avea 82 de ani

Actorul a fost căsătorit cu Judy Carne, dar au divorțat după numai 3 ani, în 1966, iar într-o autobiografie din 1985 ea a pretins că a bătut-o.

Au urmat apoi mai multe aventuri cu nume celebre din lumea cinematografiei, dar pe Sally Field, actorul a numit-o “dragostea vieții sale”.

“Chiar și acum, e greu pentru mine. Nu știu de ce eram așa de prost “, mărturisea el mulți ani mai târziu, în 2015.

Reynolds a continuat: “Bărbații sunt așa. Găsești persoana perfectă, și apoi faci tot ce poți pentru a o înșela.”



El s-a căsătorit apoi cu starul TV Loni Anderson, și împreună au adoptat un băiat, pe Quinton Anderson, dar căsnicia lor s-a încheiat cinci ani mai târziu.



Cariera lui Burt Reynolds

Burt Reynolds, considerat sex simbol al anilor ’70, a jucat în numeroase filme printre care “Smokey and the Bandit” (Smokey și Banditul), “Deliverance”( Eliberarea), The Longest Yard (Echipa sfarmă-tot), Cannonball Run (Cursa Ghiulea). Pentru rolul lui Rick Horner, un regizor de filme pentru adulți, din Boogie Nights (Jurnalul unei vedete de film porno), actorul a câștigat Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar și a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru același titlu.