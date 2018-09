Actorul Keanu Reeves le-a făcut o surpriză de proporții unor fani de-a lui care tocmai s-au căsătorit. Cei doi au avut parte de șocul vieții lor când starul de la Hollywood a apărut la nunta lor.

Fiind în una din locațiile de filmare ale peliculei „John Wick”, Keanu a profitat de ocazie pentru a surprinde doi tineri care sărbătoreau cea mai importantă zi a vieții lor de cuplu, la doar câțiva zeci de metri de platou.

Jarrod Camara și Leslie Walker tocmai își juraseră iubire eternă în Santa Cruz, California, când Reeves a apărut la bar, îmbrăcat în haine lejere, de parcă tocmai coborâse de pe motocicletă.

Unul dintre cavalerii de onoare l-a văzut și l-a rugat să facă o poză cu mirii.

Actorul a acceptat imediat propunerea.

În imaginea postată mai apoi pe Twitter, Keanu apare alături de mire și mireasă, făcând un gest rock.

“He was so sweet!” ❤️ Darlette’s son Jarrod is a big #KeanuReeves fan. Look who happened to be at their wedding venue! PS: (Darlette told me she’s amazed at the 15 mins of fame!) pic.twitter.com/gicNRNOyVf

— Dion Lim (@DionLimTV) September 3, 2018