Fostul solist al formației Queen, Freddie Mercury, a fost omagiat, miercuri, de personalul care se ocupă de bagaje al aeroportului Heathrow, zi în care acesta ar fi îmlinit 72 de ani. Înainte de a ajunge celebru, legendarul muzician a fost unul dintre cei care cărau bagajele clienților în aerogara britanică.

Astfel, lucrătorii de la benzile de bagaje din aeroportul Heathrow au repetat mişcările de dans cu coregraful Lyndon Lloyd pentru a marca ziua de naştere a lui Mercury.

Titlurile pieselor interpretate de Freddie au apărut și pe panourile de afișaj ale terminalului de sosiri din aeroport.

Freddie for take-off! Watch our baggage handlers pay tribute to former Heathrow baggage handler Freddie Mercury, as we celebrate the Queen legend’s birthday ahead of the launch of “Bohemian Rhapsody”, the new Queen movie released on October 24th. pic.twitter.com/aiikvWW0UW

— British Airways (@British_Airways) September 5, 2018