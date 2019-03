Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit definitiv. Primele declarații: „Nu am deschis subictul de împăcare”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit prima oară de Revelion, atunci când omul de afaceri s-a împăcat cu fosta sa soție, însă dacă atunci Bianca a trecut peste dezamăgire, de această dată nu mai este dispusă să facă niciun pas spre împăcare, mai ales că ea ar fi fost cea care ar fi pus punct relației. Ieri, Bianca Drăgușanu a împlinit 37 de ani, iar aseară aceasta și-a serbat ziua de naștere într-un club de fițe din Capitală, însă pe lista invitaților nu figura și Alex Bodi. Cu toate acestea, fostul său iubit a trecut să-i ureze „La mulți ani!” și să-i ofere un buchet de flori:

„Doar acum am putut să ajung. Nu sunt două săptămâni, ne-am despărţit săptămâna aceasta pe cale amiabilă, am rămas prieteni, tocmai de aceea am trecut să o salut. Nu este vorba de şansă, de ce s-a întâmplat, nu are nicio legătură, am rămas prieteni. Motive sunt mereu, nimic nu se întâmplă fără motive, mai multe chestii din partea mea. Nu că s-a speculat că mi-am petrecut timp cu fosta mea soţie, mi-am petrect timp cu fetiţa mea. Dacă ar fi să mă împac cu fosta soţie o să public. Sunt nişte lucruri pe care le decide timpul. Nu am deschis subictul de împăcare, doar am felicitat-o, nu am discutat că este cu invitaţii. I-am luat şi flori. Suntem prieteni, aşa rămânem şi timpul le rezolvă pe toate. Nu ştim dacă vorbim de a doua împăcare. Acum chiar am decis, doi oameni nu se despart şi rămân duşmani, chiar am vorbit ok şi de aceea m-am prezentat aici”, – a spus Alex Bodi pentru spynews.ro.

Bianca Drăgușanu, de pe altă parte, a transmis și ea un mesaj despre despărțirea de Alex Bodi: „Singură ca de obicei, sunt foarte bine. Sunt perfect aşa. Am rămas prieteni”.

