La vârsta de 82 de ani, bărbatul care deținea recordul mondial pentru cele mai lungi unghii, a decis să și le taie, după ce le-a lăsat să crească timp de 66 de ani.

Shridhar Chillal, care deține recordul mondial pentru cele mai lungi unghii, și le-a tăiat, în sfârșit. I-a luat 66 de ani să le lase să crească și în doar câteva minute le-a tăiat.

Shridhar și-a lăsat unghiile să crească de la vârsta de 14 ani. A fost inspirat după ce, în mond accidental, i-a rupt o unghie profesoarei sale, care l-a mustrat, spunând că nu are cum să înțeleagă de câte nevoie și îngrijire are nevoie o unghie ca să crească. A luat aceast comentariu ca pe o provocare, relatează The Guardian.

Citește și: O prezentatoare de la BBC a dezvăluit că mai are “câteva zile de trăit”. Mesajul impresionant pe care l-a transmis

„Nu știu dacă profesoara mai este acum în viață, dar mi-ar plăcea să-i spun că lucrul pentru care m-a certat l-am luat ca pe o provocare și am încheiat provocarea acum, sunt aici”, a declarat bărbatul.

Unghiile lui aveau o lungime de 909.6 centimetri, combinate. Cea mai lungă unghie a sa, cea de la gedetul mare, avea 197 centimetri. I-a luat cu Chillal 66 de ani să le crească atât de lungi.

La început, el a fost sceptic cu privire la tăierea lor, dar când a aflat că unghiile sale vor merge la muzeul The Ripley’s Believe It or Not din New York, a fost de acord.

Citește și: Gestul extraordinar al unor români pentru vecina lor din Londra. Femeia a rămas fără cuvinte

Însă, aceste unghii lungi au venit cu un preț destul de mare. Din cauza greutății lor, degetele lui Shridhar s-au condensat, iar acesta nu își mai poate folosi mâna. Cu toate acestea, el a continuat să lucreze ca fotograf timp de 22 de ni. Este căsătorit, are doi copii și trei nepoți.

Înregistrarea video cu „ceremonia înlăturării unghiilor” bărbatului a fost publicată pe Youtube.

Sursă foto: Northfoto