Aura Urziceanu și 3 formații de jazz europene vor evolua în RadiRo, unicul festival din lume dedicat orchestrelor radio!

și 3 formații de jazz europene – Danish Radio Big Band (Danemarca), premiată în cadrul Grammy Awards, Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra (Croația), una dintre cele mai vechi orchestre big band din lume și Big Band-ul Radio România, recent aplaudat la Cerbul de Aur 2018 – aduc JAZZ-ul de calitate la București!

RadiRo – unicul festival din lume dedicat orchestrelor radio, eveniment organizat și produs o dată la 2 ani de Radio România – propune pentru prima oară publicului, la cea de-a IV-a ediție a evenimentului (18 – 25 noiembrie 2018) o secțiune de JAZZ, ce completează programul ofertant de concerte simfonice. Între 21 și 24 noiembrie, Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României (MNAR) va găzdui 4 concerte de jazz (în timp ce concertele simfonice se vor derula la Sala Radio).

Start-ul evenimentelor de jazz va fi dat miercuri, 21 noiembrie (19.00), când apreciata interpretă de jazz (stabilită în Canada) revine în fața publicului român după o lungă pauză, la invitația Festivalului RadiRo ! Dat fiind faptul că evenimentul pe care îl prezintă alături de Big Band-ul Radio (dirijor: Ionel Tudor) este deja sold-out, concertul va fi reluat și sâmbătă, 24 noiembrie (19.00).

Cariera Aurei Urziceanu reprezintă o îmbinare variată de genuri muzicale: de la pop la folclor, de la muzica clasică la jazz, inclusiv concerte şi show-uri de televiziune. A susţinut turnee în S.U.A, Brazilia, Japonia, Australia si Europa, oferind concerte în compania unor mari muzicieni şi instrumentişti americani precum Duke Ellington, Quincy Jones, Thad Jones & Mel Lewis Orchestra, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Horace Silver, Clark Terry, Stan Gets. Big Band-ul Radio este condus în prezent de Ionel Tudor, compozitor, dirijor şi orchestrator extrem de apreciat şi de premiat. Una dintre marile sale realizări este clasarea pe locul 8-9 ca reprezentant al României la Concursul Eurovision 2002 (melodia „Tell Me Why” – Monica Anghel şi Marcel Pavel).

Joi, 22 noiembrie (19.00) Croatian Radiotelevision Jazz Orchestra (Croația), cu o istorie de 70 de ani, una dintre cele mai vechi orchestre big band din lume, va evolua la Sala Auditorium – MNAR. Pe lângă participările la numeroase concerte publice și programe independente în Croația și în străinătate, din 2000 formația are propria stagiune de concerte, care este difuzată pe Canalul 3 al Radiodifuziunii din Croația.

Iubitorii jazz-ului îl vor aprecia pe Miron Hauser în triplă ipostază (solist trombon, dirijor și compozitor). Din 2011 este membru permanent al Orchestrei de Jazz a Radioteleviziunii din Croația și al Jazzistra Orchestra. Proiectul său muzical Tu fragrancia a fost prezentat în Croația, Italia (Festivalul de Jazz de la Muggia) și în Slovenia, în colaborare cu Big Band-ul Radioteleviziunii din Ljubljana.

Vineri, 23 noiembrie (19.00) este rândul formației din Danemarca – Danish Radio Big Band – să facă cunoștință cu publicul de jazz din România! Marilyn Mazur, percuționistă de origine daneză și americană și Danish Radio Big Band, premiată în cadrul Grammy Awards, concertează pentru prima oară împreună, într-un mix de energie și inventivitate. Vă veți bucura de o avalanșă fascinantă de ritm și sunet, sub bagheta dirijoarei japoneze Miho Hazama, care s-a aflat la pupitrul formației în seara de deschidere a Festivalului de Jazz de la Tokyo din vara trecută.

Compozitoarea și percuționista Marilyn Mazur este o figură celebră atât în țara sa natală, cât și în lumea jazz-ului internațional. A concertat alături de Miles Davis, Jan Garbarek și Wayne Shorter, iar în Danemarca este apreciată pentru colaborarea sa îndelungată cu legende ale jazz-ului, ca NHØP și Palle Mikkelborg. Ca element special în program, formația a realizat o selecție a celor mai apreciate compoziții semnate de Marilyn Mazur pentru big band, convingând-o în același timp să compună o piesă special pentru acest concert.

Născută la Tokyo, Miho Hazama este una dintre pianistele tinere foarte talentate care activează astăzi pe scena muzicală din New York. Miho are la activ 2 albume publicate de Universal Music Japan / Sunnyside Records, foarte apreciate deopotrivă de critici și de public. Compoziția rămâne adevărata ei vocație, și, pe lângă evoluția ei în cadrul m_unit, formația alături de care s-a afirmat, a compus lucrări și pentru alte ansambluri, ca Orchestra Filarmonică din Tokyo, Nobuya Sugawa, Compania de Balet Ashley Bouder și Yamaha Symphonic Band. Este director artistic asociat al New York Jazzharmonic.

Toate concertele festivalului sunt transmise live de Radio România, înregistrate și difuzate ulterior de Televiziunea Română și difuzate, de asemenea, de toate radiodifuziunile membre ale Uniunii Europene de Radio.

Pentru alte informaţii legate de RadiRo 2018 vă rugăm să consultaţi site-ul www.radirofestival.ro

Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.