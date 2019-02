Ariana Grande nu va participa la gala Grammy 2019. A fost înlocuită cu Lady Gaga

Deși era inclusă pe afișele de promovare, Ariana a anunțat că nu va participa din cauza unei dispute cu producătorii. Artista ar fi trebuit să cânte în timpul galei, însă apariția sa a fost anulată, în locul ei fiind confirmată Lady Gaga.

Se pare că Grande s-a simțit insultată după ce producătorii nu i-au permis inițial să interpreteze piesa „7 rings”, cel mai recent single al ei.

În cele din urmă au căzut de acord ca această piesă să facă parte din recital, însă Ariana a renunțat să mai urce pe scenă în momentul în care producătorii au insistat să aleagă ei cel de al doilea cântec, a declarat o sursă pentru Variety.

Ariana Grande este nominalizată la două categorii ale premiilor Grammy 2019, „best pop vocal performance”, pentru piesa „God Is a Woman” și „best pop vocal album” pentru „Sweetener”.

Ariana Grande, înlocuită cu Lady Gaga

După ce Grande a decis să nu mai cânte la gală, organizatorii au ales să o aducă pe scenă pe Lady Gaga, care anul acesta are cinci nominalizări la Grammy.

Cântăreața va include în recitalul său piesa „Shallow”, devenită un hit în urma lansării filmului „A Star is Born”.

Artista, care deja deține șase premii Grammy, este nominalizată la cinci categorii anul acesta: „Record of the Year”, „Song of the Year”, „Best Pop Duo or Performance”, „Best Song written for Visual Media” pentru „Shallow”, şi „Best Pop Performance” pentru „Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)”.

Sursă foto: Northfoto