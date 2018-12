Ariana Grande, în lacrimi la Gala Billboard

„Este ceva foarte special. Mi se pare și mai interesant pentru că acesta a fost unul dintre cei mai buni ani ai carierei mele, dar în același timp și unul dintre cei mai grei din viața mea”, a declarat Ariana.

Totodată, cântăreața a spus că viața ei personală este un haos de când a murit fostul ei iubit, Mac Miller, dar și după despărțirea de logodnicul ei, Pete Davidson.

„Mulți, când am primit acest premiu, probabil s-au gândit: Femeia Anului, un artist aflat pe culmile succesului, sigur are situația sub control, are tot ce și-ar putea dori. E adevărat, însă în viața personală habar nu am ce fac. Așa că da, a fost un an controversat”, a mai declarat Grande.



În timpul Galei, Ariana Grande a interpretat noul ei single, „thank u, next”, o piesă ce spune povestea artistei cu foștii ei iubiți. Videoclipul acestei piese a strâns, în primele 24 de ore de la lansare peste 50 milioane de vizualizări pe Youtube.

