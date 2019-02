Antonia, mesaj haios pentru Delia cu ocazia zilei sale de naștere. FOTO

Antonia, în vârstă de 29 de ani, a marcat evenimentul postând o fotografie haioasă în care apare alături de Delia, o ipostază tipică celor două artiste, și alături a scris un mesaj pe măsură: „La mulți ani, divo! Te iubesc precum un copil gras iubește prăjiturile”

Delia și Antonia sunt prietene foarte apropiate, petrec foarte mult timp una în compania celeilalte și se distrează de minune împreună. Dovadă stau fotografiile amuzante postate de Antonia pe Instastory. Vezi imaginile cu Delia și Antonia în ipostaze haioase în galeria foto!

Pe de altă parte, cu ocazia zilei sale de naștere, Delia le-a transmis prietenilor săi ce cadouri își dorește să primească: „Mi-aș dori lucruri folositoare. Am nevoie de dresuri de scenă, cosmetice, apă micelară, dischete demachiante, bețișoare demachiante, tratamente de păr, iar parfumurile mă bucură mereu. Puteți să îmi luați peruci, pentru că le și colecționez, sau șepci, bonete, pălării cu borul mare, amplu și foarte drept. Ce nu mai am eu și nu îmi place să cumpăr: detergent de vase, un ceainic inteligent sau măcar să fie drăguț. Primesc și vitamina C, magneziu și alte suplimente pe care trebuie să le ia un om sănătos”. – a dezvăluit Delia în platoul emisiunii IUmor.

Sursă foto: Instagram