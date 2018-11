Angajații Google, proteste în stradă și pe internet. Care este motivul

Sute de angajați ai companiei Google, de la sediile din Londra, Dublin, Berlin, Zurich, India, Singapore şi Tokyo, au protestat în stradă și pe rețelele de socializare față de cazurile de hărțuire sexuală din corporația americană, scrie Mediafax.

Protestele vin după ce Google a anunțat că și-a concediat mai mulți angajați, printre care și directori, acuzați de hărțuire sexuală în ultimii doi ani, cu promisiunea că astfel de comportamente neadecvate vor fi aspru pedepsite.

Scandalul a pornit după ce cotidianul The New York Times a dezvăluit că Andy Rubin, unul dintre foștii șefi Google, creatorul sistemului de operare Android, a fost acuzat de hărțuire sexuală, dar compania a ascuns cazul, preferând să îi dea acestuia o compensație financiară de 90 de milioane de dolari pentru a părăsi compania. Agentul lui Rubin a negat ulterior acuzațiile, dar publicația a susținut că are dovezi în acest sens.

Ce au cerut angajații Google la protest

„Informăm angajaţii Google că am aflat de activităţile planificate şi că vor fi sprijiniţi dacă doresc să participe. Angajaţii au ridicat întrebări constructive privind modul în care putem îmbunătăţi politicile companiei şi activităţile noastre. Ne folosim de criticile lor pentru a transforma aceste idei în acţiuni”, a declarat CEO Google, Sundar Pichai, într-un comunicat.

Organizatorii protestului intitulat „Google Walkout for Real Change” au cerut conducerii companiei să pună capăt cazurilor de abuzuri sexuale.

Citește și:

Monica Tatoiu o critică pe Meghan Markle: „Nu se poate compara cu Kate”

Cine este românul care a inventat bicicleta electrică

Sursă foto: shutterstock.com