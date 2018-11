Cine este românul care a inventat bicicleta electrică

După doi ani de cercetare și teste, în laboratorul de cercetare de la ICPE Bucureşti a fost creat un motor ce avea să revoluționeze industria, sub îndrumarea inginerului Sigismund Şlaiher, care are în prezent 90 de ani, relatează Digi24.

Mopedul prezentat de jurnalistul britanic Raymond Baxte funcționa pe bază de curent electric, avea o autonomie de trei ore, atingea viteza de 25 de km/h şi avea o putere similară unui scuter pe benzină de 50 de centimetri cubi. Acesta a fost botezat Elmo, de la „electric moped”.

„În singura ţară europeană care nu are nevoie să importe petrol, acest nou moped produs local funcţionează pe bază de curent electric. A fost conceput şi construit aici, la Institutul de stat pentru inginerie electrică din Bucureşti”, spunea la acea vreme Raymond Baxter.

Invenția românească a fost premiată în afara țării, dar comuniștii i-au dat inginerului Şlaiher cinci mii de lei pentru vehicul și i-au permis să păstreze doar un exemplar ilustrativ. Românul mai are și astăzi câteva piese din motor: „Ăsta-i rotorul, uite! Ăsta dă un kiloWatt. Ăsta-i colectorul. Se lipesc. Şi toate astea, punct cu punct, cu o maşină automată de sudat. Aşa arată un motor de un kiloWatt. Dă o mie de Waţi putere. Uite cum arată unul ştanţat! Asta e un sfert din motor. Patru din astea alcătuiesc, prin lipiri, cu izolaţie, şi cu tot… Ăsta are vreo 380 de Waţi, iar celălalt are un kiloWatt” a povestit Sigismund Şlaiher pentru sursa citată, amintindu-și totodată de faptul că pentru fabricarea motorului a cumpărat din Germania mai multe mașini, una dintre ele costând 900 de mii de mărci.

Astăzi, într-o lume tot mai aglomerată, astfel de mijloace de transport electrice sunt tot mai căutate și apreciate. Doar că puțini sunt cei care știu cine este adevăratul inventator al mopedului electric.

