Amalia Enache s-a testat contra genelor cancerigene. Drama mamei sale a determinat-o să ia atitudine

Amalia Enache, în vârstă de 41 de ani, a decis să facă testarea genetică BRCA, aceași testare pe care a făcut-o și Angelina Jolie și, în urma căreia, actrița de la Hollywood a aflat că moștenește mutațiile oncogene de la mama sa și a decis să facă mastectomie și histerectomie. Punctăm că genele BRCA1 (Breast cancer 1 gene) și BRCA 2 (Breast cancer 2 gene) au fost descoperite la începutul anilor ′90 și sunt gene supresoare tumorale care codifică proteine cu rol în procesele de reparare a ADN-ului. Atunci când apar mutații și ele nu mai funcționează corect, crește riscul unui diagnostic de cancer, cele mai frecvente forme fiind cancerul de sân sau de ovar.

Amalia Enache și-a pierdut mama în urmă cu 10 ani și de atunci a fost convinsă că a moștenit-o și a trăit cu spaima că într-o zi va trece și ea prin cuplitul diagnostic: ”Prima dată când am citit despre mutațiile genetice BRCA1 și BRCA2 a fost atunci, când am aflat diagnosticul îngrozitor al mamei mele, cancer ovarian în stadiul 4, și căutam febril informații despre boala aceasta înspăimântătoare și ce a descoperit știința să facă în privința ei. După șocul inițial, cu cât citeam, cu atât părea că boala s-a apropiat de mine cu viteza unei torpile care o lovise pe mama și urma să ricoșeze în mine. Am citit despre mutații și am întrebat încă de atunci medicul oncolog cum pot afla dacă am moștenit sau nu genele ei, mai simplu spus. Era în urmă cu 10 ani și nu, în România nu se putea încă face analiza. 10 ani am trăit nu cu aceasta spaimă, nu, ci cu certitudinea că acesta îmi era destinul. Am văzut la mama mea galopul spre final, chinul, neputința medicilor. Am văzut moartea în forma ei cea mai insinuoasă și perfidă și necruțătoare. Mereu cu gândul că poate este pur și simplu o fatalitate cu care nu ai cum să lupți. A venit și povestea publică a Angelinei Jolie, care a făcut același lucru. Dacă ea nu a avut altă soluție, oricare dintre noi, celelalte femei cu acest risc, ce altă soluție să avem?!”, – a povestit prezentatoarea PRO TV.

Faptul că în acest moment aceste analize care pot depista riscul oncologic pentru un anume tip de cancer pot fi făcute și în România a impulsionat-o pe Amalia Enache, care a decis că este momentul să afle adevărul: “Printre gândurile cele mai negre ale oricărei femei cu copii, mai ales ale uneia care și-a pierdut mama, este acela că ar putea să pățească ceva și să nu mai aibă grijă de pruncul ei. Că aș putea să-mi las copilul singur pe lume, a fost un gând ce m-a bântuit.

Analiza în sine este un fleac. Așteptarea, 3 săptămâni este poate cu emoții. Eu, v-am spus, aveam deja certitudinea că am această mutație, așă că nu am m-am frământat prea tare, mi-am văzut de viață fără să mă gândesc decât în treacăt că sunt în fața unui moment de cumpănă. Vestea a venit înainte de ziua mea: „Nu au fost identificate variante patogene în genele analizate care să ateste caracterul ereditar pentru cancerul de sân sau ovar”. Știti când spuneți că nimic nu vă doriți mai mult decât sănatate? Ei, bine, anul acesta eu am primit cel mai frumos cadou din lume de ziua mea odată cu această veste. Drobul de sare s-a sfărâmat”, – a mărturisit Amalia Enache.

Conform celor mai recente cercetări pe tema BRCA, s-a demonstrat că cele 2 gene nu sunt implicate numai în cancerul de sân și de ovare, ci și în cel de endometru, piele, pancreas și chiar prostată, afectând, deci și bărbații. În plus, acum se știe că mutațiile pot fi transmise ereditar inclusiv pe linie paternă.

