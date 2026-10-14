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Cele mai bune experiențe de sat în județul Mureș

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Județul Mureș are multe de oferit celor care vor să petreacă un weekend la țară și să descopere tradițiile Transilvaniei. În satele din regiune, vacanța poate include plimbări cu trăsura, excursii în pădure pentru căutarea trufelor, vizite la gospodării tradiționale și mese pregătite cu ingrediente locale. De la satele săsești din apropierea Sighișoarei până la peisajele de pe Valea Gurghiului, descoperă câteva experiențe care merită incluse într-o călătorie mureșeană.

1. Cum descoperi satele săsești din jurul Sighișoarei?

La mică distanță de Sighișoara, satele Saschiz, Archita și Cund păstrează o parte importantă din patrimoniul săsesc al Transilvaniei. Casele cu porți înalte, gospodăriile construite în jurul curților interioare și bisericile fortificate amintesc de istoria comunităților care au locuit aici timp de secole.

În Saschiz, mergi la biserica fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO și descoperă ruinele cetății țărănești, ridicată pe dealul de deasupra satului. Localitatea este cunoscută și pentru dulcețurile și siropurile preparate din fructe locale, așa că desertul este asigurat!

La Archita, biserica fortificată și gospodăriile săsești completează un traseu interesant, prin satele istorice din apropierea Sighișoarei. Pentru o excursie de o zi, alege două sau trei localități și rezervă timp pentru plimbări pe ulițele vechi, vizitarea monumentelor și opriri la producătorii locali.

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2. Unde participi la căutarea trufelor în Transilvania?

Căutarea trufelor în pădurile transilvane reprezintă o experiență inedită, care îmbină explorarea naturii cu descoperirea unui ingredient apreciat în gastronomie. Excursiile se desfășoară alături de ghizi experimentați și câini special antrenați, care identifică trufele ascunse în sol, la rădăcinile copacilor.

În Cund, județul Mureș, Valea Verde Retreat organizează asemenea experiențe pentru oaspeții interesați de gastronomie și activități în natură. Proiectul, dezvoltat din 2005 de Ulrike și Jonas Schäfer, cuprinde gospodării săsești restaurate, transformate în spații de cazare răspândite prin sat, după conceptul italian albergo diffuso.

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Gastronomia ocupă un loc important la Valea Verde Retreat. Restaurantul coordonat de Jonas Schäfer folosește ingrediente regionale, inclusiv trufe, în preparate care respectă principiile farm-to-table. O excursie de căutare a trufelor este astfel o ocazie de a descoperi atât pădurile din împrejurimi, cât și legătura dintre ingredientele locale și bucătăria restaurantului.

3. Unde faci plimbări cu trăsura prin satele din Mureș?

Pornește într-o aventură rurală cu trăsura prin împrejurimile satului Cund, pentru a admira  peisajul mureșean, fără graba unei excursii cu mașina. Drumurile dintre gospodării, livezile îmbelșugate, dealurile multicolore alcătuiesc un decor pitoresc, pe care îl vei savura în tihnă.

Valea Verde Retreat include plimbările cu trăsura printre experiențele organizate pentru oaspeți. Traseele oferă ocazia de a admira satul și împrejurimile sale, într-o regiune în care agricultura și creșterea animalelor fac încă parte din viața cotidiană, ca odinioară.

4. Unde descoperi meșteșugurile tradiționale din județul Mureș?

Reghinul și-a câștigat renumele prin viorile construite aici, o tradiție care a făcut orașul cunoscut și în afara României. În atelierele de lutierie, lemnul de rezonanță este atent selecționat, prelucrat și transformat în instrumente muzicale, printr-un meșteșug măiastru, în care fiecare detaliu influențează calitatea sunetului.

Pentru pasionații de muzică, o vizită într-un atelier de lutierie este o ocazie rară de a urmări îndeaproape realizarea unei viori și de a discuta cu meșterii despre tehnicile și materialele folosite. Meșteșugurile tradiționale merită descoperite și în satele săsești din apropierea Sighișoarei, unde restaurarea caselor istorice continuă să implice tâmplari și meșteri specializați în prelucrarea lemnului. 

5. Unde explorezi natura și satele de pe Valea Gurghiului?

Traseul prin Gurghiu, Ibănești și Lăpușna trece de la așezările din vale spre zonele împădurite ale Munților Gurghiului, fiind o alegere inspirată pentru o excursie cu mașina, completată de plimbări în natură. În Gurghiu, castelul Rákóczi-Bornemisza și parcul dendrologic amintesc de istoria domeniului nobiliar. Mai departe, spre Lăpușna, drumurile forestiere și peisajele montane oferă numeroase variante pentru drumeții, în funcție de anotimp și de dificultatea traseului.

Merită să faci o oprire și în Ibănești, localitate renumită pentru Telemeaua de Ibănești, brânză cu denumire de origine protejată în Uniunea Europeană. Este un bun prilej să descoperi produsele lactate din regiune și tradiția prelucrării laptelui, păstrată de generații în gospodăriile de pe vale.

6. Unde descoperi gastronomia tradițională din satele apropiate de Sighișoara?

În satele din jurul Sighișoarei, bucătăria transilvăneană te îmbie cu supe consistente, preparate din carne, pită ardelenească și deserturi cu fructe de sezon. Saschiz și Daneș sunt două opriri interesante pentru o excursie dedicată gastronomiei locale: 

Saschiz este cunoscut pentru dulcețurile și siropurile preparate din fructe și plante aromatice, după rețete inspirate de tradițiile locului. În Daneș și în satele învecinate, pensiunile și gospodăriile care servesc mese la cerere includ în meniuri preparate regionale, în funcție de sezon și de ingredientele disponibile.

Pentru a descoperi gusturile locale, alege o masă pregătită într-o gospodărie sau la o pensiune care lucrează cu producători din apropiere. Întreabă din timp despre meniul disponibil și condițiile de rezervare, mai ales dacă îți dorești preparate tradiționale gătite special pentru oaspeți.

Checklist: Cum alegi o experiență rurală în județul Mureș?

Înainte de rezervarea unei vacanțe în Mureș, verifică următoarele aspecte:

  • Disponibilitatea: activitatea se organizează în perioada călătoriei sau depinde de sezon?
  • Participarea: experiența include un ghid, un meșteșugar ori o gazdă locală?
  • Durata: cât timp trebuie rezervat pentru excursie și pentru deplasarea până la locul de întâlnire?
  • Condițiile: există restricții legate de vreme, vârstă sau nivelul de efort fizic?
  • Rezervarea: activitatea este inclusă în cazare sau se achită separat?

Un weekend la sat, dincolo de obiectivele turistice cunoscute

De la satele săsești din jurul Sighișoarei până la pădurile de pe Valea Gurghiului, județul Mureș oferă numeroase posibilități pentru un weekend dedicat naturii, gastronomiei și tradițiilor locale. Alege experiențele care te atrag, fie că este vorba despre căutarea trufelor, o plimbare cu trăsura sau o vizită într-un atelier de lutierie, și rezervă din timp activitățile organizate de gazdele locale.

Foto: Freepik.com

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