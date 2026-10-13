Pasionații de beauty din România au o nouă destinație de shopping: Peste 160 de branduri și cadou special pentru prima comandă

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Foto: https://www.citrika.ro

Există momente în care un brand ales de sute de mii de clienți se schimbă și cumpărătorii se întreabă, pe bună dreptate, dacă va fi la fel. În cazul Salon Provider, schimbarea înseamnă mai mult, nu altceva. Brandul care a însoțit profesioniștii și pasionații de beauty timp de zece ani se transformă în Citrika, un univers complet de beauty.

Ce înseamnă această transformare? În primul rând, mai multă alegere. Peste 160 de branduri premium, profesionale și accesibile se găsesc acum în același loc, iar peste 60 dintre ele sunt noi. Cei care au căutat vreodată un produs de makeup, o rutină de skincare, o mască pentru păr sau un parfum și au ajuns să deschidă zece site-uri diferite, știu cât de valoros e să găsească totul în același loc.

În al doilea rând, parfumeria. Categoria debutează cu peste 45 de branduri recunoscute pe plan mondial. Selecția are în vedere atât femei, cât și bărbați, cu stiluri și preferințe diferite, astfel încât fiecare să găsească ceea ce i se potrivește.

În al treilea rând, încrederea. Produsele vin exclusiv din surse oficiale, de la distribuitori autorizați, iar echipa filtrează tendințele virale și listează doar ceea ce își dovedește calitatea. În plus, comunitatea de profesioniști continuă să publice conținut educațional, ca să alegi informat.

Citrika debutează și cu un cadou de bun venit. Codul CITRIKA10 aduce o reducere extra la parfumerie, makeup și skincare, la comenzi de minimum 150 lei, și e valabil în toată luna octombrie.

Tot în ceea ce privește bugetul, magazinul introduce și posibilitatea de-a plăti mai târziu sau în rate fără dobândă, prin Klarna și TBI. Totodată, a pregătit și kituri și rutine recomandate de experți pentru a simplifica procesul de selecție. Acestea conțin produse complementare, validate de comunitatea de profesioniști, disponibile la prețuri avantajoase.

Nu în ultimul rând, pregătește și funcționalitatea Build Your Own Kit, care va permite clienților să își creeze propriul set personalizat de produse, deblocând oferte speciale direct proporționale cu valoarea sau numărul produselor alese.

Sub deviza „Recharge your confidence”, magazinul continuă sub un nume nou o poveste începută în urmă cu peste un deceniu. Odată cu această transformare, pregătește și primul magazin offline, în Iulius Mall Iași, care va fi inaugurat în toamna lui 2026.

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