Hilton Garden Inn Brașov marchează Grand Opening-ul după primele luni cu rezultate încurajatoare pe piața locală

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De la deschidere, hotelul a avut în mai multe rânduri un grad de ocupare de peste 85%, alături de feedback foarte bun din partea oaspeților și un interes în creștere pentru zona de Meetings & Events.

Hilton Garden Inn Brașov a marcat pe 8 octombrie Grand Opening-ul hotelului, la câteva luni de la deschiderea din 14 iulie. Evenimentul marchează o nouă etapă pentru primul hotel Hilton din Brașov, după primele luni de activitate.

La Grand Opening au participat aproximativ 300 de persoane, printre care reprezentanți Hilton și Apex Alliance, parteneri și colaboratori ai hotelului, invitați din mediul de business și reprezentanți ai autorităților locale. Seara a inclus discursuri oficiale, ceremonia de tăiere a panglicii, prezentarea echipei Hilton Garden Inn Brașov și tururi private ale hotelului, într-un program completat de momente de muzică live.

Dincolo de celebrarea primelor luni ale hotelului în Brașov, Grand Opening-ul a fost și un prilej de a privi spre rolul pe care Hilton Garden Inn Brașov îl are deja în oraș.

„Hilton Garden Inn Brașov a fost dezvoltat cu o ambiție clară: să creeze mai mult decât un loc de cazare. Ne-am dorit să aducem în Brașov un hotel sub un brand internațional, care să devină parte din viața de business, evenimente, gastronomie și socializare a orașului, răspunzând în același timp nevoilor turiștilor activi, de la schiori și pasionați de drumeții până la cicliști. Grand Opening-ul marchează un moment important în evoluția hotelului, iar obiectivul nostru este ca Hilton Garden Inn Brașov să rămână relevant pe termen lung atât pentru vizitatori, cât și pentru comunitatea locală”, a declarat Brigita Aleksandravičiūtė, Director of Business Development în cadrul Apex Alliance Hotel Management.

Hotelul a fost dezvoltat de CS BEST HOSPITALITY SRL și este administrat de Apex Alliance Hotel Management. Compania de management a fost implicată încă din etapa de pre-opening, contribuind cu expertiză în consultanță, strategie și implementare până la deschiderea hotelului.

„Primele luni de la deschidere au fost foarte încurajatoare. Am avut mai multe perioade cu un grad de ocupare de peste 85%, iar feedback-ul primit de la oaspeți a fost foarte bun, în special pentru echipă, confort și experiența oferită, inclusiv la Nostrum, restaurantul hotelului. În același timp, observăm un interes în creștere din partea pieței locale pentru evenimente corporate și facilitățile noastre de Meetings & Events”, a declarat Cristian Slave, General Manager al Hilton Garden Inn Brașov.

Hilton Garden Inn Brașov dispune de cinci spații dedicate întâlnirilor și evenimentelor, cu o suprafață totală de 520 mp, potrivite pentru întâlniri corporate, conferințe și evenimente private de diferite dimensiuni.

Nostrum, restaurantul mediteranean al hotelului, își propune să devină un reper gastronomic atât pentru oaspeții hotelului, cât și pentru brașoveni. Meniul include preparate precum Octopus Carpaccio, Fritto Misto, Presa Ibérica și Ribeye Steak.

Hilton Garden Inn Brașov are 156 de camere, o zonă de wellness cu trei tipuri de saună – salină, umedă și uscată – precum și un centru de fitness deschis 24/7. Hotelul este situat pe Calea Făgărașului 6B, cu acces facil către Centrul Vechi, Poiana Brașov și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Hotelul se pregătește acum pentru primul său sezon festiv, cu petreceri corporate de Crăciun, evenimente private și experiențe de dining la Nostrum. Pentru 2027, obiectivul este continuarea dezvoltării segmentelor corporate, de evenimente și leisure.

Hilton Garden Inn Brașov face parte din Hilton Honors, programul de loialitate al Hilton, și integrează inițiativa Meet with Purpose pentru întâlniri și evenimente mai sustenabile.

Pentru mai multe informații sau rezervări, oaspeții pot accesa pagina oficială Hilton a hotelului, pot suna la +40 368 733 600 sau pot contacta echipa la [email protected].

Pagina oficială a hotelului: Hilton Garden Inn Brasov

Despre Hilton Garden Inn

Brandul premiat Hilton Garden Inn oferă oaspeților de business și turiștilor cazare la standarde superioare, la prețuri accesibile, alături de facilități moderne, pentru o experiență aflată la un alt nivel. Promisiunea Hilton Garden Inn reflectă obiectivul brandului de a face fiecare sejur mai plăcut și mai luminos. Garantat. Cu peste 1.100 de hoteluri în 65 de țări și teritorii din întreaga lume, brandul le oferă călătorilor de astăzi, mereu în mișcare, o experiență confortabilă și satisfăcătoare încă din primul moment. Hilton Garden Inn completează experiența sejurului printr-o varietate de opțiuni culinare adaptate gusturilor și preferințelor regionale, oferind în fiecare locație o experiență gastronomică distinctă. Oaspeții pot descoperi experiența Hilton Garden Inn rezervând pe at hiltongardeninn.com sau prin aplicația Hilton Honors, una dintre cele mai avansate aplicații de loialitate din industrie. Membrii Hilton Honors care rezervă direct prin canalele preferate Hilton au acces la beneficii imediate. Mai multe informații despre Hilton Garden Inn sunt disponibile pe stories.hilton.com/hgi, iar brandul poate fi urmărit pe Facebook și Instagram.

Despre Hilton

Hilton este una dintre cele mai importante companii globale din industria ospitalității, cu un portofoliu de 28 de branduri de talie mondială, care include peste 9.200 de proprietăți și peste 1,3 milioane de camere în 144 de țări și teritorii. Ghidată de viziunea sa fondatoare de a aduce lumina și căldura ospitalității în întreaga lume, Hilton a primit peste 4 miliarde de oaspeți în istoria sa de peste 100 de ani. Desemnată locul 1 în topul World’s Best Workplace realizat de Great Place to Work și Fortune, Hilton își propune să creeze cea mai bună cultură organizațională pentru cei 500.000 de membri ai echipei sale din întreaga lume. Hilton a introdus îmbunătățiri tehnologice de referință în industrie pentru a optimiza experiența oaspeților, inclusiv Digital Key Share, upgrade-uri automate gratuite ale camerelor și posibilitatea de a rezerva camere comunicante confirmate. Prin Hilton Honors, programul său de loialitate premiat, cei peste 250 de milioane de membri care rezervă direct prin Hilton pot acumula puncte pentru sejururi hoteliere și experiențe speciale. Prin aplicația gratuită Hilton Honors, oaspeții își pot rezerva sejurul, își pot selecta camera, pot face check-in, pot debloca ușa cu Digital Key și pot face check-out direct de pe smartphone. Mai multe informații sunt disponibile pe stories.hilton.com, iar Hilton poate fi urmărit pe Facebook, LinkedIn, Instagram și YouTube.

Despre CS BEST HOSPITALITY SRL

CS BEST HOSPITALITY SRL este compania dezvoltatoare a Hilton Garden Inn Brașov. Înființată în 2020, compania este deținută în comun de Ioan Sorin Chișcari și Gheorghe Craiu Tocițu, antreprenori cu experiență extinsă în sectoarele real estate și hospitality.

Viziunea companiei este de a dezvolta proiecte hoteliere de înaltă calitate, aliniate standardelor internaționale, contribuind în același timp la creșterea sustenabilă a turismului în regiunea Brașov. Prin parteneriatul cu Hilton, CS BEST HOSPITALITY SRL a dezvoltat un hotel contemporan, care oferă cazare premium, facilități moderne pentru conferințe, o zonă de wellness și restaurantul signature Nostrum, conceput pentru a răspunde nevoilor călătorilor de business și ale turiștilor.

Hilton Garden Inn Brașov este unul dintre proiectele de referință ale companiei și reflectă angajamentul său pe termen lung pentru calitate, inovație și experiențe excepționale pentru oaspeți, într-una dintre principalele destinații turistice din România.

Despre Apex Alliance Hotel Management

Apex Alliance este un grup internațional de hospitality, cu sediul central în Lituania, specializat în dezvoltare și management hotelier. Grupul administrează 17 proprietăți în Italia, România, Polonia, Lituania, Letonia și Estonia, având și alte proiecte în dezvoltare. Compania gestionează branduri internaționale recunoscute, operate în sistem de franciză, inclusiv Hilton, Marriott și Radisson.

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