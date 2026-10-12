Durerea de dinți apărută brusc. Cum recunoști o urgență reală și cum reziști până la cabinet

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Este ora 11 seara, cabinetele sunt închise, iar durerea de măsea a apărut din senin și pare să crească în intensitate cu fiecare minut. Prima întrebare care apare este, aproape mereu, aceeași: trebuie să mergi acum la o urgență, sau poți rezista până dimineață, la un consult programat?

O durere dentară apărută brusc și intensă este, de cele mai multe ori, semnul unei inflamații active, fie la nivelul nervului dintelui, fie al țesuturilor din jurul rădăcinii. Cauzele frecvente includ o carie profundă netratată, o fisură a dintelui, o obturație veche care a cedat sau un abces care începe să se formeze. Intensitatea durerii nu este întotdeauna proporțională cu gravitatea problemei, dar anumite semne indică o urgență reală: umflătura la nivelul obrazului sau al gingiei, febra, durerea care iradiază spre ureche sau spre gât, ori dificultatea de a deschide gura sau de a înghiți.

Ce poți face până ajungi la cabinet

Până reușești să obții o programare, există câteva măsuri simple de primul ajutor care pot reduce disconfortul. O clătire cu apă călduță ajută la curățarea zonei, iar o compresă rece aplicată pe obraz, din exterior, poate calma temporar durerea și umflătura. Un calmant uzual, luat conform prospectului, ajută să treci peste cele mai grele ore, însă este important să nu aplici niciodată medicamente sau soluții direct pe gingie sau pe dinte, sperând să „ardă” durerea. Acest obicei, destul de răspândit, poate provoca arsuri chimice ale țesutului moale. Evită alimentele sau băuturile foarte reci ori foarte fierbinți și încearcă să dormi cu capul ușor ridicat, pe mai multe perne.

Există totuși praguri dincolo de care nu ar trebui să amâni prezentarea la o urgență, indiferent de oră. Umflătura care se extinde rapid spre ochi sau spre gât, febra ridicată, dificultatea de a respira sau de a înghiți, precum și o durere care nu cedează deloc la calmante sunt semnale că infecția ar putea fi mai extinsă decât pare la suprafață. Potrivit unui ghid clinic bazat pe dovezi privind managementul durerii dentare acute, o infecție dentară netratată la timp poate evolua rapid și poate afecta țesuturile din jur, motiv pentru care evaluarea promptă este esențială în aceste cazuri.

Chiar dacă durerea se ameliorează temporar cu ajutorul măsurilor de mai sus, acest lucru nu înseamnă că problema s-a rezolvat. O durere dentară bruscă este mereu un semnal că dintele sau gingia au nevoie de tratament, nu doar de calmare temporară, iar o programare făcută cât mai curând rămâne, de regulă, mult mai simplă decât una amânată până la o nouă criză.

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