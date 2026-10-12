MAGNA-TILES vine la Baby Boom 2026: de la forme magnetice la lumi construite de copii

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În perioada 15–18 octombrie 2026, Baby Boom Show revine la Romexpo, iar printre brandurile pe care familiile le vor putea descoperi în cadrul evenimentului se numără și MAGNA-TILES, cunoscut pentru seturile sale de construcție cu piese magnetice.

Participarea MAGNA-TILES la ediția din această toamnă a Baby Boom își propune astfel să ofere familiilor posibilitatea de a face cunoștință cu seturile originale magnetice MAGNA-TILES, de a explora diferitele lor tematici și, mai ales, de a le descoperi așa cum au fost gândite: prin joacă.

Libertatea de a construi, desface și reconstrui

Conceptul MAGNA-TILES pornește de la forme geometrice care se conectează cu ajutorul magneților și pot fi combinate în numeroase configurații.

Copiii pot începe cu o construcție plană și pot descoperi intuitiv cum piesele pot fi transformate în structuri tridimensionale. Nu există însă un rezultat pe care trebuie să îl obțină și nici o singură modalitate „corectă” de a se juca.

Tocmai această libertate îi încurajează să experimenteze, să încerce din nou atunci când o construcție se prăbușește și să găsească propriile soluții. Noțiuni precum forma, simetria, echilibrul sau relațiile spațiale sunt astfel explorate în mod natural, prin joacă.

De la forme magnetice la universuri tematice

În timp, lumea MAGNA-TILES s-a extins dincolo de seturile clasice de construcție. Diferitele colecții și seturi tematice le oferă copiilor puncte de plecare pentru noi povești și moduri de joacă.

Castele, vehicule, animale, aventuri sau lumi imaginare pot fi construite și reconstruite, iar piesele din seturi diferite pot fi combinate pentru a crea noi scenarii.

La Baby Boom, familiile vor putea descoperi această diversitate și vor putea vedea cum diferitele tematici MAGNA-TILES pot transforma construcția într-o experiență de joacă deschisă.

MAGNA-TILES se descoperă prin joacă

Prezența MAGNA-TILES la Baby Boom va pune accentul în primul rând pe experiența directă. Copiii vor putea atinge piesele, testa modul în care acestea se conectează și, cel mai important, vor putea construi.

Pentru părinți, este și o ocazie de a observa cum reacționează copilul atunci când primește o jucărie fără instrucțiuni rigide: reproduce ceva cunoscut, experimentează, inventează sau transformă construcția într-o poveste.

Baby Boom Show are loc în perioada 15–18 octombrie 2026, la Romexpo, București.

Date de contact: www.creatoys.ro

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Tel: 0730 054 487

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