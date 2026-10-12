  MENIU  
Home > Advertorial > Cum pot ajuta plantele adaptogene în gestionarea stresului: diferențe între formule

Cum pot ajuta plantele adaptogene în gestionarea stresului: diferențe între formule

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: Pexels.com

Stresul prelungit se poate manifesta prin oboseală, iritabilitate, somn agitat sau dificultăți de concentrare. Plantele adaptogene sunt folosite pentru a sprijini răspunsul organismului în perioadele solicitante, însă efectele depind de extract, doză și starea de sănătate a fiecărei persoane.

Ginsengul sau Bacopa Monnieri se numără printre plantele asociate cu gestionarea stresului.  Dacă dificultățile de concentrare sunt în prim-plan, pe rubricadesanatate.ro se găsesc suplimente pentru memorie și concentrare, precum Bilomag® FORTE Memorie. Help4brain și RestiNerv® au alte compoziții: prima formulă este orientată spre memorie și concentrare, iar a doua spre relaxare. 

Niciuna dintre aceste formule nu înlocuiește tratamentul recomandat pentru anxietate, depresie sau tulburări de somn. Alimentația, odihna și recuperarea rămân parte din abordarea unei perioade dificile.

„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
Recomandarea zilei

Ce înseamnă, de fapt, „adaptogen”?

Plantele adaptogene sunt extracte vegetale folosite pentru susținerea capacității organismului de a răspunde la stres. Termenul nu sugerează că o plantă oprește reacția la stres sau produce automat relaxare. El descrie o posibilă influență asupra modului în care organismul își reglează reacțiile când solicitările se repetă.

Într-o situație stresantă, organismul activează inclusiv axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală, numită și axa HPA, implicată în eliberarea cortizolului. Reacția ajută la mobilizarea pe termen scurt. Când presiunea continuă, somnul și pauzele pot să nu mai ofere suficient timp pentru recuperare.

Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Recomandarea zilei

Cercetările despre adaptogeni analizează răspunsul la stres, oboseala și procesele antioxidante. Rezultatele cer însă prudență: studiile folosesc plante, extracte și concentrații diferite, pe grupuri diferite de participanți. Un rezultat obținut pentru un extract nu se transferă automat asupra oricărui produs care conține aceeași plantă.

Stresul are forme diferite, iar plantele au profiluri diferite

Un program încărcat, cu somn fragmentat și mese neregulate, solicită organismul altfel decât efortul fizic intens. Ambele situații pot aduce oboseală și iritabilitate. Totuși, simptomul care predomină contează când se compară formulele.

Înainte de a compara suplimentele, clarifică ce te preocupă cel mai mult:

  • concentrarea și memoria în timpul muncii sau al studiului;
  • tensiunea resimțită seara și dificultățile de adormire;
  • oboseala care persistă în ciuda pauzelor;
  • simptome fizice care necesită o evaluare separată.

Un produs cu ingrediente stimulante poate fi nepotrivit aproape de culcare. În același timp, o formulă destinată relaxării nu trebuie aleasă cu așteptarea de a crește vigilența. Simptomele persistente sau accentuate merită discutate cu medicul, fără a fi atribuite automat stresului.

Cum poate susține Bacopa monnieri memoria în perioade solicitante

Bacopa monnieri este o plantă utilizată tradițional în medicina ayurvedică, descrisă ca nootropic cu proprietăți adaptogene. Interesul pentru ea privește în special memoria, învățarea și posibila influență asupra răspunsului la stres.

Unele studii clinice cu extracte standardizate au raportat îmbunătățiri ale anumitor teste de memorie. Într-un studiu controlat pe adulți vârstnici, administrarea a fost urmărită timp de 12 săptămâni. Rezultatele oferă un motiv pentru continuarea cercetărilor, dar nu demonstrează că orice formulă cu Bacopa are aceleași efecte.

Este util să păstrezi așteptări realiste. Bacopa nu trebuie prezentată ca o soluție cu efect imediat sau ca un tratament pentru anxietate. Extractul folosit, standardizarea, durata administrării și profilul participanților contează când interpretezi un studiu.

Help4Brain®: Bacopa, citicolină, guarana și vitamine B

Help4Brain® este o formulă destinată susținerii memoriei și concentrării în perioade de solicitare intelectuală. Compoziția include extract de Bacopa monnieri, citicolină, extract de guarana, vitaminele B5, B6 și B12, precum și acid folic. 

Cum pot ajuta plantele adaptogene în gestionarea stresului: diferențe între formule

Sursa foto: Rubricadesanatate.ro

Conform informațiilor produsului, se administrează un comprimat pe zi, cu apă. Un comprimat furnizează 50 mg cofeină din guarana. Administrarea se face la câteva ore distanță de alte surse de cofeină și cu câteva ore înainte de culcare. Produsul nu este recomandat copiilor și femeilor însărcinate.

Prezența cofeinei contează dacă urmărești și un somn mai bun. Pentru cine este sensibil la stimulente, momentul administrării și consumul de cafea trebuie luate în calcul. Formula are un profil pentru activitatea intelectuală de zi; nu trebuie privită ca un produs pentru relaxarea de seară.

Unde se încadrează magneziul și vitamina B6?

Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și a mușchilor, precum și la reducerea oboselii și extenuării. Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, la metabolismul energetic și la menținerea funcțiilor psihologice normale.

Aceste roluri explică prezența lor în formule pentru perioade solicitante. Totuși, prezența magneziului sau a vitaminei B6 nu transformă un supliment într-un tratament pentru anxietate. Dacă simptomele au altă cauză, suplimentarea nu rezolvă acea cauză.

Contează și constanța administrării. Respectarea dozei de pe etichetă permite urmărirea efectelor și a eventualelor reacții neplăcute; dublarea dozei într-o zi dificilă nu înseamnă un răspuns mai bun al organismului.

Relaxare și somn: profilul RestiNerv®

RestiNerv® urmărește relaxarea, starea de bine și somnul, nu stimularea energiei. Modul de administrare este de un comprimat de două ori pe zi. Două comprimate conțin 100 mg magneziu, 300 mg L-triptofan, 100 mg extract de valeriană și 300 mg extract de floarea pasiunii.

Cum pot ajuta plantele adaptogene în gestionarea stresului: diferențe între formule

Sursa foto: Rubricadesanatate.ro

Valeriana și floarea pasiunii au astfel o direcție diferită de cea a ginsengului. O revizuire sistematică despre valeriană a găsit rezultate neuniforme privind somnul: unele studii au raportat îmbunătățiri, în timp ce altele nu au identificat un efect clar. Formula poate susține relaxarea, dar nu garantează un somn fără întreruperi.

Memorie și concentrare: profilul Bilomag® FORTE

Bilomag® FORTE Memorie se adresează adulților aflați în perioade de solicitare intelectuală și psihică intensă sau celor care urmăresc susținerea memoriei și concentrării. O capsulă conține 120 mg magneziu, 90 mg extract de Ginkgo biloba, 100 mg lecitină și 1,4 mg vitamina B6.

Cum pot ajuta plantele adaptogene în gestionarea stresului: diferențe între formule

Sursa foto: Rubricadesanatate.ro

Ginkgo biloba nu este încadrat aici ca adaptogen. Formula diferă astfel de Help4Brain®, care conține Bacopa monnieri și guarana. Magneziul și vitamina B6 au contribuții nutriționale recunoscute pentru sistemul nervos, însă prezența ingredientelor nu garantează îmbunătățirea memoriei. 

Produsul are și precauții specifice. Este contraindicat copiilor sub 12 ani, femeilor însărcinate și persoanelor cu tulburări de coagulare a sângelui. Administrarea trebuie întreruptă cu cel puțin 36 de ore înaintea unei intervenții chirurgicale.

Cum compari formulele și ce precauții verifici 

Pornește de la nevoia urmărită și citește întreaga compoziție. Help4Brain® include Bacopa și are un profil pentru solicitarea intelectuală; RestiNerv® urmărește relaxarea, iar Bilomag® FORTE Memorie este o formulă distinctă pentru memorie și concentrare.

Nu asocia automat produsele. Unele au nutrienți sau extracte comune, iar cofeina și posibilele interacțiuni trebuie luate în calcul. Medicul sau farmacistul poate verifica dacă o formulă este potrivită în contextul tratamentelor și afecțiunilor tale.

Mesele regulate, odihna și mișcarea moderată rămân parte din recuperare. Suplimentele pot fi evaluate ca sprijin, în limitele dovezilor disponibile, fără a compensa lipsa prelungită a somnului.

Informațiile au scop educativ și nu înlocuiesc un consult, un diagnostic sau un tratament medical. Cere sfatul medicului ori farmacistului înainte de administrarea suplimentelor dacă urmezi un tratament, ai o afecțiune cunoscută, ești însărcinată sau alăptezi.

Resurse

  • Revizuire sistematică și meta-analiză despre ashwagandha, stres și anxietate/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39348746/
  • Revizuire sistematică despre ginseng și oboseală. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29624410/
  • Revizuire a literaturii despre plante adaptogene. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35932607/
  • Revizuire sistematică și meta-analiză despre valeriană și somn. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4394901/
  • Evaluarea EFSA privind magneziul și evaluarea privind vitamina B6. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1807

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Avantaje
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Observator News
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Libertatea
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton