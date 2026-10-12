AccessABILITY Expo revine la București: AI, tehnologie și soluții concrete pentru o societate mai accesibilă

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În România, peste un sfert dintre persoanele cu dizabilități se confruntă cu deprivare materială și socială severă. Nevoia unor soluții concrete rămâne urgentă. Potrivit celor mai recente date Eurostat, procentul ajungea la 26,7% în 2024, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Prin comparație, la nivelul întregii populații a României, procentul era de 17,2%. În acest context, pe 22 și 23 octombrie 2026, Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) aduce la POLITEHNICA București cea de-a treia ediție AccessABILITY Expo, eveniment dedicat transformării accesibilității din intenție în soluții concrete.

Timp de două zile, evenimentul va aduce împreună persoane cu dizabilități și familiile lor, instituții publice, organizații neguvernamentale și specialiști în tehnologie, educație și sănătate.

AccessABILITY Expo 2026 creează un spațiu în care soluțiile pot fi descoperite și testate: experiențele directe ale persoanelor cu dizabilități fac parte din procesul de inovare, iar companiile, instituțiile și comunitatea pot construi parteneriate pentru eliminarea barierelor.

„AccessABILITY Expo a crescut de la o inițiativă menită să aducă accesibilitatea în centrul conversației, la o platformă în care conversația se transformă în soluții, colaborări și acțiune. Anul acesta facem încă un pas înainte: aducem împreună comunitatea, mediul de business, instituțiile, tehnologia și generația tânără de inovatori pentru a răspunde unor provocări reale. Accesibilitatea nu trebuie privită ca o excepție sau ca un proiect separat, ci ca parte firească din modul în care construim produse, servicii, locuri de muncă și comunități.”, a declarat Lestat Monroe, fondatorul Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC).

De la tehnologii asistive la soluții AI dezvoltate în 24 de ore

Zona expozițională AccessABILITY Expo va reuni soluții din domenii precum tehnologia asistivă, mobilitatea și transportul accesibil, recrutarea incluzivă, smart living, accesibilitatea digitală și AI, sănătatea și recuperarea, educația, sportul, cultura și turismul. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu furnizorii și testa produse și tehnologii care pot contribui la mai multă independență și participare în viața de zi cu zi.

Una dintre noutățile ediției 2026 este AI Accessibility Hackathon, o competiție de 24 de ore în care echipe de studenți vor dezvolta aplicații și soluții bazate pe inteligență artificială pentru provocări reale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

Organizatorii încurajează formarea unor echipe mixte, care să includă și persoane cu dizabilități, astfel încât experiența directă a celor care vor folosi aceste soluții să fie integrată încă din procesul de dezvoltare.

RAAD 2026: de la acces, la apartenență

Pe 22 octombrie, AccessABILITY Expo găzduiește și o nouă ediție a Romanian Accessibility Awareness Day – RAAD, conferința dedicată accesibilității și incluziunii la locul de muncă.

Sub tema „De la acces la apartenență”, lideri de business, profesioniști HR, specialiști în accesibilitate și persoane cu experiență directă vor analiza trei dimensiuni esențiale pentru organizațiile incluzive: sisteme accesibile, siguranță psihologică și wellbeing.

Programul profesional este completat de workshopul „Incluziunea persoanelor cu dizabilități la locul de muncă: de la bariere, la acțiune”, o sesiune practică pentru profesioniști HR, manageri și lideri de business. Workshopul va aborda barierele fizice, digitale, organizaționale și atitudinale, adaptările rezonabile, tehnologiile asistive și comunicarea accesibilă și este limitat la 25 de participanți.

„Incluziunea nu înseamnă doar a deschide uși. Înseamnă a ne asigura că persoanele cu dizabilități pot intra, pot participa, pot contribui și sunt apreciate – la locul de muncă, în comunități, în spațiile publice și în viața de zi cu zi. AccessABILITY Expo aduce într-un singur loc soluțiile, organizațiile și oamenii care pot transforma această viziune în practică.”, a declarat Estera Anghelescu, Președinta Romanian Diversity Chamber of Commerce, Director Recrutare și Employer Branding, Kaufland România & Moldova și susținător principal AccessABILITY Expo România.

Evenimentul se adresează persoanelor cu dizabilități și familiilor lor, companiilor și profesioniștilor HR, autorităților publice, furnizorilor din sănătate și recuperare, educatorilor, universităților, ONG-urilor, întreprinderilor sociale și dezvoltatorilor de tehnologie.

AccessABILITY Expo 2026 are loc pe 22–23 octombrie 2026, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, corp AN, Splaiul Independenței nr. 313.

Participarea este gratuită, pe bază de înregistrare.

AccessABILITY Expo 2026 este susținut de Kaufland, partener principal, Banca Transilvania, Dentons, Raiffeisen Bank și Clarfon, în calitate de sponsori. Partenerul instituțional al evenimentului este ANPDPD, iar partenerii strategici sunt Lenovo și WeMaster.

AI Accessibility Hackathon este susținut de Accenture, partenerul instituțional ANPDPD și partenerii strategici Lenovo și WeMaster.

Romanian Accessibility Awareness Day (RAAD) este susținut de partenerul principal Kaufland, sponsorii Adobe, Banca Transilvania, Dentons și Raiffeisen Bank, partenerul instituțional ANPDPD și partenerii strategici Lenovo și WeMaster.

Despre Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC)

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri.

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