Machiajul ochilor înainte de cel al tenului: când această ordine îți face rutina de makeup mai ușoară

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Ai terminat de aplicat fondul de ten, anticearcănul și pudra, apoi ajungi la machiajul ochilor. Fardul se estompează frumos, însă câteva particule ajung sub ochi și pe pomeți. Încerci să le aduni, iar odată cu ele pleacă și o parte din machiajul pe care tocmai l-ai terminat.

Cu fardurile intens pigmentate, texturile metalice sau glitterul, ordinea aplicării schimbă rezultatul. Dacă începi cu ochii, particulele care ajung pe obraz dispar înainte ca tenul să fie gata. Pentru un machiaj de zi, în tonuri neutre și cu texturi mate, ordinea clasică rămâne la fel de firească.

Când merită să începi machiajul cu ochii

Ordinea inversată își arată avantajele atunci când alegi farduri foarte pigmentate, texturi cu particule libere sau nuanțe închise, care se văd imediat pe pielea de sub ochi.

Dacă puțin pigment ajunge pe obraz, îl aduni înainte să aplici fondul de ten și anticearcănul. După ce machiajul ochilor este gata, tenul se uniformizează peste o suprafață curată și rămâne așa, fără să revii asupra zonelor deja terminate.

Pentru un machiaj discret, în tonuri apropiate de culoarea pielii, poți păstra fără probleme ordinea cu care ești obișnuită. Alegerea ține de look-ul pe care îl ai în minte.

Alege pensula în funcție de zona în care aplici produsul

Când aplici iluminatorul sau aduni particulele de fard căzute pe obraz, forma pensulei îți oferă un alt nivel de precizie. Pensulele pentru iluminator se regăsesc în forme diferite, fiecare potrivită unui anumit gest:

pensula evantai , fină și aerată, este potrivită pentru a aduna particulele de fard de pe obraz și pentru o aplicare discretă a iluminatorului;

, fină și aerată, este potrivită pentru a aduna particulele de fard de pe obraz și pentru o aplicare discretă a iluminatorului; pensula conică , cu peri lungi și moi, îți permite să așezi iluminatorul cu precizie și să îi crești treptat intensitatea;

, cu peri lungi și moi, îți permite să așezi iluminatorul cu precizie și să îi crești treptat intensitatea; pensula ușor teșită urmărește linia pometelui și îți convine deopotrivă pentru iluminator, blush sau bronzer;

urmărește linia pometelui și îți convine deopotrivă pentru iluminator, blush sau bronzer; pensula rotunjită, ușor asimetrică , se așază firesc pe partea superioară a pometelui și ajută la o aplicare bine estompată;

, se așază firesc pe partea superioară a pometelui și ajută la o aplicare bine estompată; pensula din fibre fine și moi este potrivită pentru un strat delicat, cu treceri discrete între produs și piele.

Contează și materialul. Părul natural de capră, de exemplu, se potrivește texturilor pudrate și permite o aplicare delicată, iar fibrele sintetice fine îți oferă control și se igienizează ușor. În ambele cazuri, forma și densitatea capătului se aleg după zona pe care o machiezi.

Adună particulele înainte să aplici baza

După ce ai terminat ochii, privește zona de sub pleoape și pomeții înainte să treci la ten. Particulele fine se ridică mai ușor de pe pielea care nu are încă fond de ten sau anticearcăn.

O pensulă evantai trecută delicat peste obraz adună praful de fard fără să îl preseze în piele. Pentru o urmă mai persistentă, curăță punctual zona, cu o mișcare precisă, fără să întinzi pigmentul către exterior.

Abia apoi vine baza. Fondul de ten se așază pe pielea curată, anticearcănul rămâne într-un strat fin, iar rezultatul de sub ochi se păstrează proaspăt.

Lasă intensitatea ochilor să dicteze restul machiajului

Un machiaj intens al ochilor are nevoie de un ten echilibrat. Uniformizează pielea atât cât este necesar, apoi păstrează blushul și bronzerul într-o intensitate care completează privirea.

Aceeași măsură se aplică iluminatorului. Dacă pleoapele au deja particule luminoase, un accent discret pe partea superioară a pometelui este suficient pentru a păstra lumina în machiaj fără să o distribui peste tot.

Păstrează ordinea care îți servește look-ului

Începerea machiajului cu ochii este utilă mai ales în zilele în care alegi farduri intens pigmentate, glitter sau texturi care lasă particule pe ten. Ai astfel libertatea de a curăța zona de sub ochi înainte ca baza să fie aplicată.

Pentru un machiaj simplu, poți continua în ordinea care îți este familiară. Frumusețea stă și în felul în care îți adaptezi rutina la machiajul pe care vrei să îl porți: uneori începi cu ochii pentru mai multă libertate, alteori cu tenul, atunci când look-ul este mai curat și mai discret.

La final, ordinea bună este cea care îți lasă machiajul să evolueze firesc de la un produs la următorul, fără să fii nevoită să refaci zone pe care le-ai terminat deja.

Sursa foto: Magnific, Azerbaijan_Stockers

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