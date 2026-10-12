Cum previi accidentările când începi un sport nou

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Foto: Magnific

Începutul unui sport nou vine de obicei cu entuziasm și motivație, însă corpul are nevoie de timp să se adapteze la un tip diferit de solicitare fizică. Multe accidentări apar tocmai în această perioadă de tranziție, când entuziasmul depășește pregătirea reală a musculaturii și articulațiilor.

Descoperă, în continuare, cum reduci acest risc și ce faci dacă, totuși, apare un disconfort.

De ce crește riscul de accidentare la începutul unei activități noi

Corpul se obișnuiește treptat cu un tip de mișcare repetat constant. Când schimbi brusc tipul de activitate, de la sedentarism la alergare, de exemplu, sau de la un sport la altul, musculatura și articulațiile trebuie să se adapteze la solicitări pentru care nu erau pregătite anterior.

Graba de a progresa rapid este una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentărilor la începători. Creșterea prea rapidă a intensității sau a duratei antrenamentelor, fără o perioadă de acomodare, pune presiune suplimentară pe tendoane, ligamente și articulații. Compararea propriului ritm cu al altor persoane, mai antrenate, duce adesea la evenimente nedorite.

Lipsa de încălzire corespunzătoare înainte de efort și a exercițiilor de stretching după antrenament contribuie, de asemenea, la creșterea riscurilor. Mușchii reci și rigizi sunt mai predispuși la întinderi sau rupturi decât cei pregătiți corect pentru efort. Oboseala acumulată din alte activități zilnice, fizice sau mentale, poate influența la rândul ei coordonarea și timpul de reacție în timpul sportului.

Ce faci dacă simți durere persistentă după antrenament

Un disconfort ușor, resimțit ocazional după un antrenament mai intens, este normal și dispare în câteva zile. Atunci când durerea persistă, se intensifică sau revine constant la fiecare sesiune de sport, înseamnă că țesuturile nu au avut timp suficient să se refacă între antrenamente.

Vârsta la care începi un sport nou nu este un obstacol în sine, însă influențează ritmul în care corpul se adaptează, motiv pentru care răbdarea contează cu atât mai mult cu cât ești mai puțin obișnuit cu efortul fizic susținut.

Câteva semnale care merită atenția ta:

durere care nu scade după 48-72 de ore de la antrenament;

umflătură vizibilă la nivelul unei articulații sau al unui mușchi;

senzație de instabilitate sau de blocaj în timpul mișcării;

durere care se accentuează în loc să se amelioreze, pe măsură ce continui activitatea.

Dacă observi aceste semnale, cel mai bun pas este o evaluare de specialitate înainte de a continua antrenamentele. Pentru cei din Capitală, o consultație de ortopedie București te poate ajuta să afli exact ce se întâmplă cu articulația sau tendonul afectat și ce tip de recuperare este potrivit pentru situația ta, înainte ca disconfortul să devină o problemă mai serioasă.

Cum îți alegi echipamentul potrivit activității

Alegerea echipamentului sportiv nu este doar o chestiune de confort, ci un factor real în prevenirea accidentărilor. Încălțămintea nepotrivită, de exemplu, poate schimba modul în care talpa absoarbe impactul cu solul, punând presiune suplimentară pe glezne și genunchi.

Câteva aspecte de luat în calcul atunci când îți alegi echipamentul:

încălțămintea trebuie să fie specifică sportului practicat, nu generică;

îmbrăcămintea trebuie să permită libertate de mișcare, fără să fie prea largă sau prea strânsă;

pentru sporturile de contact sau cele cu risc crescut de cădere, echipamentul de protecție nu este opțional;

înlocuiește încălțămintea sportivă la intervale regulate, nu doar când se uzează vizibil, pentru că amortizarea scade în timp chiar dacă aspectul rămâne același.

Investiția într-un echipament potrivit reduce semnificativ riscul de accidentare pe termen lung, mai ales pentru activitățile practicate constant. Un specialist în echipamente sportive sau chiar un antrenor cu experiență îți poate recomanda varianta potrivită pentru conformația ta și pentru tipul de sport ales.

Obiceiuri care te protejează pe termen lung

Dincolo de echipament și de atenția la semnalele corpului, câteva obiceiuri simple, aplicate constant, fac diferența între un parcurs sportiv fără probleme majore și unul marcat de accidentări repetate:

progresează gradual, crescând intensitatea sau durata antrenamentelor cu procente mici, nu brusc;

include zile de recuperare între sesiunile intense, pentru ca musculatura să se refacă;

fă încălzire înainte de fiecare antrenament și stretching ușor după;

variază tipul de activitate fizică, pentru a nu suprasolicita mereu aceleași grupe musculare;

nu ignora oboseala persistentă, care este, de multe ori, un semnal timpuriu de suprasolicitare.

Aceste obiceiuri nu elimină complet riscul unei accidentări, însă îl reduc semnificativ și te ajută să menții o relație sănătoasă cu mișcarea, pe termen lung. Somnul de calitate joacă, la rândul lui, un rol important: în timpul lui se reface țesutul muscular solicitat în timpul zilei, așadar, un somn insuficient prelungește timpul de recuperare după efort.

Începutul unei activități sportive noi merită entuziasm, dar și puțină răbdare față de ritmul propriu al corpului. Ascultarea semnalelor timpurii și o abordare graduală fac diferența dintre un obicei care rezistă în timp și unul întrerupt de o accidentare care putea fi evitată.

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