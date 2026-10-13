Bucătăria ta primește un upgrade: Lidl are oferte irezistibile la produsele Silvercrest

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Există o satisfacție aparte atunci când toate lucrurile din bucătărie sunt exact acolo unde trebuie să fie. Cuțitul taie perfect, tigaia se încălzește uniform, ingredientele sunt organizate, iar pregătirea cinei nu se transformă într-o cursă contra cronometru. În spatele acestor detalii stau produsele pe care te bazezi zi de zi.

Până duminică, 18 octombrie, Lidl aduce în magazine o selecție extinsă de articole Silvercrest care pot transforma bucătăria într-un spațiu mai practic și mai plăcut. Oferta include electrocasnice, vase pentru gătit, accesorii pentru organizare și ustensile care își găsesc rapid locul în rutina oricărei gospodării.

Pentru preparate reușite, de la prima încercare

Oferta Silvercrest reunește articole gândite pentru activitățile zilnice, dar și produse care pot deveni ajutoare de încredere pentru pasionații de gătit:

Plită cu inducție, putere de 2200 W, 9 niveluri reglabile de putere și temperatură și funcție Boost – 149 lei ;

; Friteuză 2 în 1 cu funcție de gătit la abur, volum de 4,5 litri, cu funcții suplimentare de grătar și Turbo Meal – 449 lei prin Lidl Plus;

prin Lidl Plus; Hotă portabilă, 2 trepte de viteză, putere de aspirare 140 m cubi/h – 199 lei ;

; Cratiță din aluminiu cu acoperire ceramică, capacitate de 5,7 litri, cu capac din sticlă – 119 lei ;

; Cratiță din aluminiu turnat, diametru de 28 cm, grosime a bazei de 5,5 mm și capac din sticlă – 79,99 lei ;

; Tigaie de aluminiu, diametru 24 cm, grosime bază 5,7 mm, cu indicator de temperatură – 49,99 lei ;

; Tigaie de aluminiu, diametru 28 cm, grosime bază 6 mm – 59,99 lei.

Mai multă ordine pe rafturi și în dulapuri

Organizarea este la fel de importantă ca gătitul, iar oferta include mai multe soluții pentru depozitare:

Recipiente pentru alimente, set de 5 bucăți, diverse dimensiuni – 34,99 lei ;

; Set de caserole cu capac, set de 3 bucăți, diverse dimensiuni – 29,99 lei ;

; Organizator pentru vase și capace, 2 dimensiuni – 29,99 lei ;

; Tocător antibacterian – 16,99 lei.

Detaliile care completează experiența

Printre articolele care pot face diferența în utilizarea de zi cu zi se numără:

Râșniță electrică pentru sare și piper, cu carcasă din oțel inoxidabil – 24,99 lei ;

; Carusel pentru condimente, capacitate de 9 x 85 ml, cu recipiente din sticlă – 29,99 lei prin Lidl Plus;

prin Lidl Plus; Set de prosoape de bucătărie din bumbac, 5 bucăți – 27,99 lei ;

; Ustensile de bucătărie, promoție 2+1 – 4,66 lei /buc. la achiziția a 3 bucăți;

/buc. la achiziția a 3 bucăți; Cuțite de bucătărie, disponibile în mai multe variante pentru utilizări diferite, promoție 2+1 – 5,33 lei/buc. la achiziția a 3 bucăți.

O bucătărie în care gătești cu plăcere se construiește pas cu pas, prin produse care își dovedesc utilitatea în fiecare zi. De la recipiente pentru depozitare și organizatoare care aduc mai multă ordine, până la vase de gătit și electrocasnice care simplifică pregătirea meselor, gama Silvercrest disponibilă la Lidl reunește soluții pentru numeroase activități din bucătărie. Cu oferte disponibile până pe 18 octombrie, acum poate fi momentul potrivit pentru acel upgrade pe care îl amâni de ceva vreme.

Descoperă întreaga selecție de produse Silvercrest de la Lidl aici.

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