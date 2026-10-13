Teatrul Național București introduce supratitrarea în limba engleză pentru o selecție de spectacole din repertoriu

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Patru spectacole ale Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București vor beneficia, în luna octombrie și în luna noiembrie, de supratitrare în limba engleză, într-un demers menit să faciliteze accesul publicului internațional la producțiile Naționalului bucureștean. Inițiativa va continua periodic, prin includerea altor spectacole din repertoriu.

Teatrul Național din București își propune să aducă spectacolele sale mai aproape de publicul internațional, oferind spectatorilor vorbitori de alte limbi posibilitatea de a descoperi diversitatea repertoriului TNB. Supratitrarea în limba engleză reprezintă un pas în această direcție, prin care poveștile, temele și universurile artistice ale spectacolelor devin mai accesibile unui public cât mai larg.

În această etapă, publicul va putea urmări cu supratitrare în limba engleză următoarele reprezentații:

16 octombrie 2026 – „Bolta cerească” , de Lucy Kirkwood, în regia lui Gelu Colceag, la Sala Atelier. Un spectacol cu tensiunea unei drame de tribunal și accente de comedie neagră, care aduce în prim-plan treisprezece femei din Anglia secolului al XVIII-lea, chemate să judece soarta unei acuzate de crimă. Dincolo de povestea istorică, spectacolul deschide o reflecție actuală despre prejudecăți, discriminare, inegalitate și raporturi de putere.

, de Lucy Kirkwood, în regia lui Gelu Colceag, la Sala Atelier. Un spectacol cu tensiunea unei drame de tribunal și accente de comedie neagră, care aduce în prim-plan treisprezece femei din Anglia secolului al XVIII-lea, chemate să judece soarta unei acuzate de crimă. Dincolo de povestea istorică, spectacolul deschide o reflecție actuală despre prejudecăți, discriminare, inegalitate și raporturi de putere. 1 noiembrie 2026, ora 19:00 – „No Man’s Land” , de Danis Tanović, în regia lui Alexander Morfov, la Sala Studio. Pornind de la universul filmului omonim, recompensat cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, spectacolul transformă absurdul războiului într-o satiră incisivă la adresa conflictelor armate, a mecanismelor politice și a presei în căutare de senzațional. O poveste în care umorul negru și tragicul se întâlnesc într-o perspectivă surprinzător de actuală.

, de Danis Tanović, în regia lui Alexander Morfov, la Sala Studio. Pornind de la universul filmului omonim, recompensat cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, spectacolul transformă absurdul războiului într-o satiră incisivă la adresa conflictelor armate, a mecanismelor politice și a presei în căutare de senzațional. O poveste în care umorul negru și tragicul se întâlnesc într-o perspectivă surprinzător de actuală. 4 noiembrie 2026, ora 19:00 – „Exil” , de Alexandra Badea, care semnează atât textul, cât și regia. La Sala „Ion Caramitru”. Spectacolul explorează relația complexă cu țara de origine și felul în care istoria unei societăți se transmite de la o generație la alta. Prin povestea unei familii urmărite de-a lungul comunismului, al perioadei postcomuniste și al experienței exilului, producția aduce în discuție identitatea, memoria, apartenența și tensiunea dintre dorința de a pleca și nevoia de a aparține.

, de Alexandra Badea, care semnează atât textul, cât și regia. La Sala „Ion Caramitru”. Spectacolul explorează relația complexă cu țara de origine și felul în care istoria unei societăți se transmite de la o generație la alta. Prin povestea unei familii urmărite de-a lungul comunismului, al perioadei postcomuniste și al experienței exilului, producția aduce în discuție identitatea, memoria, apartenența și tensiunea dintre dorința de a pleca și nevoia de a aparține. 6 noiembrie 2026, ora 19:00 – „Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen, în regia celebrului regizor german Thomas Ostermeier. O reinterpretare contemporană a unui text fundamental al dramaturgiei universale, spectacolul urmărește destinele unor personaje captive într-o lume a convențiilor sociale, a ambițiilor și a compromisurilor. Cu suspans și o perspectivă lucidă asupra relațiilor umane, montarea readuce în actualitate întrebări despre libertate, putere, frustrări și limitele impuse de societate.

Prin această inițiativă, TNB urmărește să consolideze legătura cu publicul internațional aflat în București, dar și să ofere vizitatorilor străini ocazia de a descoperi teatrul românesc prin spectacole reprezentative ale repertoriului său.

Programul de supratitrare în limba engleză va continua periodic, urmând ca și alte producții să fie incluse în această inițiativă. Informațiile referitoare la spectacolele și datele viitoare vor fi anunțate prin canalele oficiale de comunicare ale Teatrului Național București.

Detalii despre spectacole și bilete sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției: www.tnb.ro.

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