Ce flori își doresc femeile? Iată cum alegi un buchet care să îi placă

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Îți dorești să o vezi zâmbind când primește florile. Poate îi pregătești o surpriză de ziua ei, vrei să îi mulțumești sau pur și simplu ți s-a făcut dor. Știi ce vrei să îi transmiți, dar în fața atâtor flori și combinații apare întrebarea: ce i-ar plăcea să primească?

Trandafiri, bujori, lalele, hortensii? Un buchet delicat, în culori apropiate, sau o compoziție bogată, care atrage imediat privirea? Când răsfoiești o colecție de buchete de flori, e ușor să alegi ceea ce îți place ție. Pentru un cadou reușit, merită să te oprești puțin și la gusturile ei.

Nu există o floare preferată unanim de toate femeile. Dar există «flori» preferate de toate femeile.

Iar alegerea lor poate începe cu lucrurile pe care le cunoști despre ea: ce o emoționează, ce culori admiră și ce fel de gesturi îi aduc bucurie.

Șase portrete care pot inspira alegerea buchetului

Personalitatea poate sugera o direcție, iar preferințele cunoscute ajută la alegerea finală. Portretele de mai jos sunt repere de inspirație: aceeași persoană se poate regăsi în mai multe dintre ele, iar o femeie cu un stil elegant poate adora floarea-soarelui.

1. Poetică și romantică

Lalele roz și frezii albe, completate de eucalipt.

Păstrează cartolinele, își amintește împrejurările în care a primit un cadou și observă detalii care altora le scapă. Pentru ea, o floare legată de o amintire comună poate avea o valoare aparte.

Poți căuta frezii, lalele, zambile sau bujori, în funcție de sezon și disponibilitate. O compoziție aerisită, cu nuanțe armonioase, poate fi un punct de plecare dacă îi plac buchetele delicate.

Mesajul merită aceeași atenție ca florile. Spune-i de ce ai ales acea combinație sau amintește-i de un moment pe care îl prețuiți.

2. Elegantă și rafinată

Trandafiri albi într-o compoziție cu eucalipt și ambalaj alb.

Îi plac lucrurile atent alese, formele echilibrate și detaliile bine finisate. Dacă ai observat această preferință și în florile pe care le admiră, caută o compoziție cu o paletă cromatică unitară.

Trandafirii în alb, crem sau roz pudrat, hortensiile și crinii pot oferi inspirație. Contează felul în care sunt combinați, proporțiile buchetului și ambalajul care lasă florile să se vadă.

Nuanțele discrete sunt o direcție posibilă, fără să devină o regulă. Dacă îi place burgundy, poți găsi eleganță și într-o culoare intensă.

3. Veselă și energică

Floarea-soarelui, trandafiri roz și antirrhinum într-o combinație vibrantă.

Se bucură de culoare, apreciază spontaneitatea și poate privi un buchet ca pe un cadou care aduce lumină într-o zi obișnuită. Dacă preferă combinațiile vii, merită explorate compozițiile multicolore.

Floarea-soarelui, lalelele colorate sau trandafirii galbeni și portocalii pot fi puncte de pornire. Un mix de flori, cu contraste bine construite, oferă mai multe detalii de descoperit.

Gândește-te la culorile pe care le admiră deja. Un buchet viu poate păstra o legătură cu gusturile ei, fără să adune cât mai multe nuanțe doar pentru efect.

4. Modernă și nonconformistă

Trandafiri portocalii, anthurium verde și orhidee phalaenopsis albe.

Este atrasă de obiecte cu design aparte și observă formele neobișnuite. Dacă buchetele clasice nu îi stârnesc interesul, poți căuta o creație florală cu o structură diferită.

Anthuriumul, orhideele sau combinațiile cu flori dispuse asimetric pot oferi această direcție. O paletă restrânsă poate pune formele în evidență, iar un contrast cromatic îndrăzneț poate accentua compoziția.

Privește buchetul în ansamblu. Originalitatea poate veni din proporții, din felul în care sunt așezate florile și din spațiul lăsat între ele, fără să fie nevoie de multe elemente decorative.

5. Romantică și pasională

Trandafiri, anthurium și hortensii în nuanțe de roșu.

Îi plac gesturile asumate și cadourile cu prezență vizuală. Pentru o aniversare de cuplu sau o declarație de dragoste, poți porni de la trandafiri roșii, bujori ori ranunculus, după disponibilitate.

Roșul, vișiniul și rozul intens pot construi un buchet bogat, dacă acestea sunt culori pe care le apreciază. Dimensiunea se alege în funcție de gusturile ei și de contextul în care va primi florile.

Un asemenea cadou se potrivește când cunoști relația și preferințele destinatarei. O cartolină cu câteva cuvinte personale îi dă gestului sensul pe care vrei să îl transmită.

6. Naturală și discretă

Trandafiri albi și ivory, delphinium, lisianthus și verdeață într-o compoziție liberă.

Apreciază florile cu un aspect lejer, care amintesc de grădină, și compozițiile în care se disting tulpinile, verdeața și formele diferite.

Poți explora buchete de sezon, combinații cu frezii sau lisianthus și creații în care florile sunt așezate la înălțimi diferite. Un ambalaj simplu poate lăsa compoziția să respire vizual.

Aspectul natural ține de felul în care este construit buchetul. Poate fi obținut și cu varietăți atent selecționate, într-o creație florală elaborată, care păstrează o formă liberă.

Trei întrebări care fac alegerea mai personală

Înainte să te hotărăști, merită să te întrebi:

Ce flori a admirat sau a primit cu bucurie în trecut?

Ce culori alege pentru haine, accesorii sau decorul casei?

Preferă gesturile discrete sau surprizele spectaculoase?

Prima întrebare oferă indiciul cel mai direct. Celelalte pot inspira alegerea, fără să însemne că o culoare purtată frecvent este obligatoriu și culoarea preferată pentru flori.

Dacă nu îi cunoști gusturile, poți întreba o persoană apropiată sau poți cere floristului câteva variante din care să alegi. Descrie ce știi despre destinatară și ocazie, în loc să te limitezi la un buchet „pentru o femeie romantică”.

Toamna aduce flori și prilejuri de a le oferi

Sezonul poate oferi inspirație pentru un cadou diferit. Colecțiile tomnatice pot combina crizanteme, hortensii, trandafiri și floarea-soarelui, în funcție de perioada sezonului și de disponibilitate. Tonurile arămii, portocalii sau burgundy evocă anotimpul, dar există și compoziții în roz, crem ori nuanțe delicate.

Toamna aduce și onomastici: Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, Sfinții Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie, și Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie. Pentru Maria, Mariana, Mihaela, Gabriela sau Andreea, buchetele de toamnă pot însoți urările cu o creație inspirată de sezon.

Poți păstra culorile ei preferate și să cauți expresia anotimpului în flori și texturi. Dacă îi place rozul, o compoziție tomnatică în această paletă poate fi mai personală decât una portocalie aleasă numai pentru asocierea cu toamna.

Cum verifici buchetul înainte să îl comanzi online

După ce ai restrâns selecția, urmărește dimensiunile, florile incluse și forma compoziției. Numărul de fire, atunci când este precizat, se citește împreună cu varietățile folosite: singur, nu descrie complet volumul buchetului.

FLORENS™, florărie cu atelier propriu în București, prezintă buchetele prin fotografii și videoclipuri proprii, pentru a permite compararea formei, proporțiilor și combinațiilor florale înainte de comandă.

Dacă o anumită floare este motivul alegerii, verifică disponibilitatea și condițiile privind eventualele înlocuiri. Contează și unde va ajunge cadoul: o creație voluminoasă poate fi potrivită pentru casă, dar mai greu de transportat după o zi la birou.

La final, adaugă câteva cuvinte ale tale. Dacă ai ales florile pentru că îți amintesc de ea, spune-i. Dacă știi cât îi plac hortensiile și ai căutat o compoziție în culoarea ei preferată, merită să afle. Atenția din spatele alegerii face parte din cadou.

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