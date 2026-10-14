Ai achitat împrumutul, dar încă apari cu datorii? Ce trebuie să verifici

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Datoria afișată după achitarea împrumutului poate avea legătură cu actualizarea datelor, cu sume rămase în evidența creditorului sau cu istoricul de creditare care continuă să fie păstrat după închiderea contractului. Înainte să presupui că există o problemă, verifică exact ce informație este înregistrată și cine a transmis-o. Citește mai departe și află ce trebuie să controlezi, unde găsești datele și ce poți face dacă descoperi informații greșite.

Verifică dacă soldul creditului a ajuns la zero

Ultima plată făcută nu garantează că soldul este zero, mai ales dacă au existat dobânzi, penalități sau alte costuri asociate contractului. Cere creditorului situația actuală și verifică suma rămasă de plată, deoarece chiar și 20–30 de lei pot ține contractul deschis. Dacă ai rambursat anticipat, confirmă că plata a fost procesată și alocată corect.

Este o verificare simplă care durează câteva minute și te poate scuti de conversația „dar eu am plătit!” repetată la trei departamente diferite. Bineînțeles, contează și ce oferte pentru credit de nevoi personale alegi, iar pentru a evita astfel de situații, merită să te orientezi către Credit Prime.

Uită-te și la data ultimei plăți

Dacă ai achitat creditul recent, informațiile din alte sisteme pot avea nevoie de timp pentru actualizare. Verifică data plății, data înregistrării acesteia și situația contractului la creditor, apoi păstrează extrasul de cont, chitanța sau confirmarea tranzacției. Dacă ai transferat 1.500 de lei vineri seara, merită să verifici când a fost procesată efectiv plata înainte să declari război tuturor bazelor de date. Documentele de plată îți vor fi utile și dacă ulterior trebuie să ceri corectarea informațiilor.

Verifică ce informații există la Biroul de Credit

Poți solicita Situația Înscrierii prin portalul Biroului de Credit și vedea datele înregistrate despre produsele de creditare raportate în sistem. Documentul te ajută să identifici creditorul care a transmis informațiile, starea creditului și datele care merită verificate. Uită-te la contractul la care se referă înregistrarea, mai ales dacă ai avut mai multe finanțări. Altfel, riști să cauți explicații pentru creditul achitat luna trecută, deși informația care ți-a atras atenția provine din alt contract.

Creditul achitat poate rămâne în istoricul tău

Achitarea datoriei nu șterge automat istoricul asociat creditului. Biroul de Credit precizează că fiecare înregistrare este păstrată timp de patru ani, inclusiv informațiile despre restanțele care au fost ulterior achitate. Prin urmare, faptul că vezi creditul în raport nu înseamnă automat că mai ai bani de plătit. Uită-te la statut, sold și informațiile asociate contractului, pentru că diferența dintre „credit prezent în istoric” și „datorie activă” îți poate salva câteva telefoane date cu pulsul deja ridicat.

Dacă informațiile sunt greșite, poți cere rectificarea lor

Datele incorecte sau neactualizate pot fi contestate, iar verificarea este făcută de participantul care le-a transmis către Biroul de Credit. Dacă soldul figurează la 800 de lei, iar documentele tale arată că obligațiile au fost achitate, pregătește dovada plății și cere rectificarea informației. Extrasul de cont, chitanța, confirmarea transferului sau documentul de închidere a creditului pot susține solicitarea. Cu alte cuvinte, aici ajută mai mult PDF-ul potrivit decât zece emailuri scrise la nervi.

Dacă suma, statusul sau alte informații sunt greșite, poți solicita rectificarea lor. Ștergerea datelor urmează alte reguli și nu intervine automat doar pentru că împrumutul a fost achitat. Biroul de Credit arată că informațiile sunt păstrate patru ani de la data actualizării, iar ștergerea poate interveni în situațiile prevăzute de cadrul aplicabil. Astfel, înainte să ceri dispariția completă a înregistrării, verifică dacă problema pe care vrei să o rezolvi este de fapt soldul greșit sau statutul creditului.

Dacă împrumutul este achitat, dar datele afișate spun altceva, verifică soldul, statutul contractului și informațiile raportate la Biroul de Credit. Dacă cifrele nu se potrivesc cu documentele tale, cere rectificarea și lasă dovezile de plată să facă partea grea a conversației.

Foto: creditprime.ro

Urmărește-ne pe Google News