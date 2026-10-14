  MENIU  
Home > Advertorial > Ai achitat împrumutul, dar încă apari cu datorii? Ce trebuie să verifici

Ai achitat împrumutul, dar încă apari cu datorii? Ce trebuie să verifici

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Datoria afișată după achitarea împrumutului poate avea legătură cu actualizarea datelor, cu sume rămase în evidența creditorului sau cu istoricul de creditare care continuă să fie păstrat după închiderea contractului. Înainte să presupui că există o problemă, verifică exact ce informație este înregistrată și cine a transmis-o. Citește mai departe și află ce trebuie să controlezi, unde găsești datele și ce poți face dacă descoperi informații greșite.

Verifică dacă soldul creditului a ajuns la zero

Ultima plată făcută nu garantează că soldul este zero, mai ales dacă au existat dobânzi, penalități sau alte costuri asociate contractului. Cere creditorului situația actuală și verifică suma rămasă de plată, deoarece chiar și 20–30 de lei pot ține contractul deschis. Dacă ai rambursat anticipat, confirmă că plata a fost procesată și alocată corect. 

Este o verificare simplă care durează câteva minute și te poate scuti de conversația „dar eu am plătit!” repetată la trei departamente diferite. Bineînțeles, contează și ce oferte pentru credit de nevoi personale alegi, iar pentru a evita astfel de situații, merită să te orientezi către Credit Prime.

Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Recomandarea zilei

Uită-te și la data ultimei plăți

Dacă ai achitat creditul recent, informațiile din alte sisteme pot avea nevoie de timp pentru actualizare. Verifică data plății, data înregistrării acesteia și situația contractului la creditor, apoi păstrează extrasul de cont, chitanța sau confirmarea tranzacției. Dacă ai transferat 1.500 de lei vineri seara, merită să verifici când a fost procesată efectiv plata înainte să declari război tuturor bazelor de date. Documentele de plată îți vor fi utile și dacă ulterior trebuie să ceri corectarea informațiilor.

Verifică ce informații există la Biroul de Credit

Poți solicita Situația Înscrierii prin portalul Biroului de Credit și vedea datele înregistrate despre produsele de creditare raportate în sistem. Documentul te ajută să identifici creditorul care a transmis informațiile, starea creditului și datele care merită verificate. Uită-te la contractul la care se referă înregistrarea, mai ales dacă ai avut mai multe finanțări. Altfel, riști să cauți explicații pentru creditul achitat luna trecută, deși informația care ți-a atras atenția provine din alt contract.

Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Recomandarea zilei

Creditul achitat poate rămâne în istoricul tău

Achitarea datoriei nu șterge automat istoricul asociat creditului. Biroul de Credit precizează că fiecare înregistrare este păstrată timp de patru ani, inclusiv informațiile despre restanțele care au fost ulterior achitate. Prin urmare, faptul că vezi creditul în raport nu înseamnă automat că mai ai bani de plătit. Uită-te la statut, sold și informațiile asociate contractului, pentru că diferența dintre „credit prezent în istoric” și „datorie activă” îți poate salva câteva telefoane date cu pulsul deja ridicat.

Dacă informațiile sunt greșite, poți cere rectificarea lor

Datele incorecte sau neactualizate pot fi contestate, iar verificarea este făcută de participantul care le-a transmis către Biroul de Credit. Dacă soldul figurează la 800 de lei, iar documentele tale arată că obligațiile au fost achitate, pregătește dovada plății și cere rectificarea informației. Extrasul de cont, chitanța, confirmarea transferului sau documentul de închidere a creditului pot susține solicitarea. Cu alte cuvinte, aici ajută mai mult PDF-ul potrivit decât zece emailuri scrise la nervi.

Rectificarea și ștergerea datelor sunt două lucruri diferite

Dacă suma, statusul sau alte informații sunt greșite, poți solicita rectificarea lor. Ștergerea datelor urmează alte reguli și nu intervine automat doar pentru că împrumutul a fost achitat. Biroul de Credit arată că informațiile sunt păstrate patru ani de la data actualizării, iar ștergerea poate interveni în situațiile prevăzute de cadrul aplicabil. Astfel, înainte să ceri dispariția completă a înregistrării, verifică dacă problema pe care vrei să o rezolvi este de fapt soldul greșit sau statutul creditului.

Dacă împrumutul este achitat, dar datele afișate spun altceva, verifică soldul, statutul contractului și informațiile raportate la Biroul de Credit. Dacă cifrele nu se potrivesc cu documentele tale, cere rectificarea și lasă dovezile de plată să facă partea grea a conversației.

Foto: creditprime.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Teo Trandafir a spus ce o enervează la Ilinca Vandici: „Niciodată n-am reușit să fiu așa”
Teo Trandafir a spus ce o enervează la Ilinca Vandici: „Niciodată n-am reușit să fiu așa”
Marele actor ceh Jiří Štěpnička a murit la 79 de ani
Marele actor ceh Jiří Štěpnička a murit la 79 de ani
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pas important în căsnicia lor: „S-a îndeplinit visul nostru! Încă nu realizez”
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pas important în căsnicia lor: „S-a îndeplinit visul nostru! Încă nu realizez”
Florina și Cătălin Grozavu divorțează după șase ani de mariaj. Bărbatul a recunoscut că a înșelat-o: „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
Florina și Cătălin Grozavu divorțează după șase ani de mariaj. Bărbatul a recunoscut că a înșelat-o: „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
Reacția Victoriei Lungu după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida. "Doamne, dacă ar ști lumea..." Ce a dezvăluit despre Valerie
Reacția Victoriei Lungu după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida. "Doamne, dacă ar ști lumea..." Ce a dezvăluit despre Valerie
12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”
Observator News
Orașul subteran descoperit din greșeală de un bărbat care își renova casa. Ascundea mii de oameni
Orașul subteran descoperit din greșeală de un bărbat care își renova casa. Ascundea mii de oameni
Libertatea pentru Femei
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Misterul antimateriei din Calea Lactee. Particulele care ar putea evada din galaxia noastră
Misterul antimateriei din Calea Lactee. Particulele care ar putea evada din galaxia noastră
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu un risc crescut de cancer pulmonar
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu un risc crescut de cancer pulmonar
RMN-ul făcut preventiv poate avea consecințe neașteptate. Avertismentul unui medic
RMN-ul făcut preventiv poate avea consecințe neașteptate. Avertismentul unui medic
Doliu în PSD. Este vestea neagră a zilei! Anunțul venit cu puțin timp în urmă
Doliu în PSD. Este vestea neagră a zilei! Anunțul venit cu puțin timp în urmă
TV Mania
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
Anisia Gafton a născut! Primele imagini cu băiețelul ei, publicate chiar din maternitate. Actrița a transmis și un mesaj emoționant după venirea pe lume a micuțului. Vezi fotografiile!
CSID.ro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Libertatea
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
O ardeleancă a deschis o afacere după ce bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și a devenit virală în Spania: „Te va ajuta să reușești într-o zi”
O ardeleancă a deschis o afacere după ce bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și a devenit virală în Spania: „Te va ajuta să reușești într-o zi”
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton