Adelina Pestrițu și-a pierdut ambele bunici în aceeași săptămână, dar a trebuit să zâmbească

Adelina Pestrițu, în vârstă de 31 de ani, a vorbit despre perioada când trebuia să apară aproape zilnic pe micul ecran. Vedeta a recunoscut că există atât avantaje, cât și dezavantaje ale acestei meserii și că cel mai greu i-a fost să pară fericită și să zâmbească atunci când sufletul său era distrus. Destinul Adelinei Pestrițu a fost amprentat de o adevărată tragedie.

Adelina Pestrițu și-a pierdut ambele bunici în aceiași săptămână, dar a trebuit să ascundă durerea și să nu arate nimic în fața telespectatorilor: „Mi s-a întâmplat ca în decursul unei singure săptămâni să am două decese în familie. Bunicile mele s-au dus, din păcate, iar eu seara, la Wowbizz, trebuia să dansez şi să apar super fericită şi împlinită. Nimeni n-a observat că, de fapt, în sufletul meu este haos. Dimineaţa am fost şi am luat-o pe bunica de morgă, seara a trebuit să fiu super strălucitoare şi să pară că nimic nu s-a întâmplat. Iar în sufletul meu îţi dai seama că sufeream enorm, îmi venea să plâng în direct. Dar m-am ţinut de tare ca să nu stric dispoziţia celor care ne urmăreau în fiecare seară, pentru că ei nu aveau nicio vină cu ce se întâmpla în viaţa mea”, a declarat Adelina Pestrițu pentru Ok!Magazine.

Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară la începutul lunii august, atunci când a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă pe care o va boteza Zenaida Maria. Micuța este rodul iubirii sale cu Victor Știblea, partenerul său de viață, cu care are o relație de doi ani.

Sursă foto: arhivă Ringier, Instagram