De ce nu se căsătoresc Iuliana Marciuc și Adrian Enache

Iuliana Marciuc și Adrian Enache au împreună un băiețel pe nume David Mihnea, în vârstă de 13 ani, însă nici după ce au devenit părinți aceștia nu au mers să semneze actele. Dacă până în 2009 Adrian Enache a fost căsătorit cu Corina Enache, cea cu care are și o fată, pe Diana Enache, în vârstă de 22 de ani, iată că și după ce a divorțat, actele nu au devenit o prioritate: „Noi nu suntem căsătoriţi, suntem doar logodiţi, dar sigur că trăim împreună ca o familie şi ne amuzăm întotdeauna că principalul motiv al divorţului este căsătoria. Pentru că în jurul nostru vedem, din păcate, foarte multe cupluri care se fac şi se desfac cu repeziciune şi încep să cred tot mai mult că vremurile pe care le trăim nu sunt pentru a oficializa o relaţie printr-o căsătorie.

Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul. Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit. Nu, dacă nu am făcut-o până acum, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla ca să o fac, însă să nu spui niciodată „niciodată. Eu am ideea asta, că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, dar, în principiu, nu văd de ce am face acest lucru”, – a declarat Iuliana Marciuc pentru adevarul.ro.

Sursă foto: arhivă Ringier