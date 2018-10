Cum arată nepoata Mariei Ciobanu. Micuța îi calcă pe urme

Nepoata Mariei Ciobanu are o voce de aur, cântă la vioară şi este elevă la Colegiul Naţional de Artă ”George Enescu”, dar face naveta între două continente având în vedere că este și elevă în clasa a treia la o şcoală din Orlando, Florida. În plus, este de o frumusețe deosebită și are toate șansele să ducă mai departe numele ”Ciocârliei Româneşti”.

Nepoata Mariei Ciobanu a debutat la Perşinari, acompaniată de orchestra Rapsozii Moldovei, cu ocazia festivalului în memoria bunicului său, Ion Dolănescu. La cei 8 ani ai săi, Maria Ioana a devenit cea mai tânără debutantă din familia Ciobanu-Dolănescu.

Maria Ioana Dolănescu este fiica lui Ionuț Dolănescu și a Doiniței Dolănescu. Aceasta mai are doi frați, pe Vladu și Iancu Nicolae.

Citește și – Pasiuni ciudate. Ce colecționează Eugen Cristea, fostul prezentator al emisiunii “Feriți-vă de măgăruș!“

Citește și – Reacția lui Dan Negru după decesul copilului la spitalul Sanador

Sursă foto: arhivă Ringier, Facebook