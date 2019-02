Actrița Maria Teslaru a încetat din viață la vârsta de 63 de ani

„Cu profundă durere, colegii din Teatrul Naţional I.L.Caragiale din Bucureşti se despart astăzi de cea care le-a fost colegă şi prietenă, parteneră de scenă şi încântătoare actriţă Maria Teslaru. De la „Trilogia antică” la „Burghezul gentilom”, fiecare spectacol în care a jucat din 1990 încoace pe scenele TNB va rămâne atins de talentul şi de harul său. Vocea sa puternică şi caldă va răsuna în continuare în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o! Colectivul TNB transmite condoleanţe familiei îndurerate!”, este mesajul publicat de TNB pe pagina oficială de Facebook.

Maria Teslaru a fost bună prietenă cu Oana Pellea, care a reacționat pe rețelele de socializare, imediat după aflarea tristei vești.

„Atât de superbă, de bună, de minunată… cu umor, talent, inteligenţă, forţă. Mi s-a rupt sufletul când am auzit că a plecat. Azi. Marie, ai luat cu tine toată tinereţea mea de la Piatra Neamţ, pe care am împărţit-o cu tine, om minunat! Frumoasă Marie, cea plină de viaţă, drum bun! Să bucuri cerul cum ne-ai bucurat pe noi. Te iubesc şi Dumnezeu să-ţi ţină sufletul în palma LUI. Cum eşti în fotografia asta, aşa te ţin minte pe străzile din Piatra când ne-am întâlnit şi când am rămas uimită de splendoarea fiinţei tale”, a scris actrița în social media.

Maria Teslaru s-a născut pe 12 aprilie 1955 la Buhuși, județul Bacău. În 1977 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia actorie, iar în 1980, Institutul de Teatru din Târgu Mureş, secţia actorie.

Actrița a apărut și în seriale de televiziune: a fost Elvira Popeangă în „State de România”, difuzat de Pro TV (2009), America Sprânceană din „Clanul Sprânceană” (Antena 1, 2007), și Mama Carlei din „La Urgență” (TVR 1, 2006).

Teslaru a apărut și pe marile ecrane, în filmele „Kira Kiralina”, regia Dan Pița (2014), „Funeralii fericite”, regia Horaţiu Mălăele, 2013, „Din dragoste cu cele mai bune intenţii”, regia Adrian Sitaru, 2011, „Binecuvântată fii, închisoare”, regia Nicolae Mărgineanu, 2002, „Aceeaşi gară pentru doi”, regia Radu Potcoavă, 2002, „Natures mortes”, regia Patrick Malakian (Franţa), 2000, „Senso di colpa”, regia Massimo Spano, 2000, „Le record”, regia Edwin Baily, 1995, „Crucea de piatră”, regia Andrei Blaier, 1993, „Întunecare” după Cezar Petrescu, regia Alexandru Tatos, 1985.

Pe scena Teatrului Național din București a urcat din 1990 până în anul 2006.

