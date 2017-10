A învins cancerul cervical, iar acum dezvăluie simptomele banale pe care nu trebuie să le ignori

Durerile abdominale sunt comune, fie că sunt cauzate de crampele menstruale sau de o balonare incomodă, dar pentru Carla Bradbury, în vârstă de 46 de ani, cauza a fost alta – cancer cervical.

„Primisem de ziua mea un aparat pentru băuturi carbogazoase Sodastram și mă gândeam că mă doare burta de la prea multe băuturi acidulate. De asemenea, aveam menstrații neregulate și am dat vina pe dereglările hormonale”, explică femeia.

Pentru că durerile ei abdominale devin din ce în ce mai severe, Carla a mers la un medic ginecolog, care a examinat-o și i-a făcut un test de frotiu. Frotiul s-a întors cu un rezultat anormal, ceea ce a condus la investigații suplimentare.

„Unul dintre ginecologii care m-au examinat a crezut că am endometrioză. Urma să fac mai multe investigații, dar între timp și-au dat seama ce era – și era cancer”, își amintește Carla.

Un alt test a confirmat faptul că femeia suferea de cancer cervical în stadiul 3B, ceea ce înseamnă că tumoarea s-a răspândit din colul uterin în structurile din jurul lui.

„Cel mai tare m-am speriat atunci când am citit un raport în care scria că există 50% șanse de control al bolii pe termen lung – ceea ce înseamnă că aveam 50/50 șanse de supraviețuire”, spune Carla.

„Din cauză că tumoarea era atât de mare (am aflat mai târziu că avea mărimea unei prune) și a modului în care era poziționată pe peretele meu pelvian, nu a putut fi operată. În schimb, am făcut chimioterapie și radioterapie și am reușit să înving boala”, a adăugat ea.

La cinci ani după ce a fost diagnositcată cu cancer cervical, Carla Bradbury s-a vindecat și are un mesaj important de transmis. La fel ca multe alte femei, nici Carla nu a ținut pasul cu testele de frotiu și îndeamnă femeile să nu facă același lucru.

„Primeam des scrisori prin poștă prin care eram îndemnată să îmi fac testul de frotiu, însă amânam mereu acest moment. Dar acum îmi dau seama cât este de important”, spune Carla.

Doar în Marea Britanie, peste 3000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin dar, cu toate acestea, una din patru femei evită să își facă testul de frotiu.

Foto – Shutterstock