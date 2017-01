Mesajul ascuns din logo-ul Google

Sigla celui mai mare motor de căutare din lume ascunde un mesaj pe care puțini îl percep la prima vedere.

Ai observat pănă acum că logo-ul Google conține o singură literă într-o culoare secundară? Vă vine să credeți sau nu, dar litera verde „l” reprezintă un act de rebeliune. Este singura literă din logo care nu are o culoare primară, gigantul IT dorind să indice faptul că nu există nicio altă companie așa cum este Google.

Iată o listă cu șase comenzi care îți pot transforma căutările pe Google într-o aventură interesantă:

Află cât este ceasul în orice colț al lumii

Dacă scrii în Google un oraș urmat de cuvintele „time Google” îți va afișa ora exactă din locația respectivă.

Urmărește un zbor în timp real

Nu este nevoie să monitorizezi de pe site-ul companiei aeriene ora decolării sau aterizării. Tot ce trebuie să faci este să tastezi în căsuța de search numărul zborului și compania aeriană și vee vedea direct toate detaliile acestuia, direct din Google.

Calculatorul de bacșiș

Funcția „Tip Calculator” este fără îndoială utilă atunci când ieși la restaurant cu un grup de prieteni. Scrie „Tip Calculator” și completează valoarea notei, procentul din notă pe care vrei să îl lași bacșiiș și numărul de oameni cu care ai luat masa. Google îți va spune care este bacșișul pe care trebuie să îl lași chelnerului.

Joacă-te Pacman

Tastează „Google Pacman” și te vei transforma într-o sferă galbenă și înfometată. Este un mod grozav de a te relaxa câteva minute pe zi!

Călătorește înapoi în anul 1998

Ești nostalgic? Scrie „Google în 1998” în browser și bucură-te de o interfață retro, cu aer de anii ’90. Dacă vrei să revii în prezent, tot ce trebuie să faci este să apeși butonul „Take me back to the present”.

Festivus

Fanii serialului de comedie „Seinfeld” știu deja ce se referă funcția „Festivus” din Google. Dacă tastezi „Festivus” în căsuța de căutare, bara sacră va apărea în stânga ecranului.

Foto – 123rf