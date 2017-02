Beyonce e însărcinată cu gemeni

La 35 de ani, Beyonce este însărcinată cu gemeni. Vedeta a făcut anunţul pe contul ei de Instagram unde a postat şi o imagine cu burtica.

“Vrem să împărtăşim cu voi dragostea şi fericirea de care avem parte. Am fost binecuvântaţi de două ori. Suntem foarte recunoscători pentru faptul că familia noastră va avea doi noi membri şi vă mulţumim pentru urările de bine. – familia Carter”, a scris Beyonce pe reţeaua de socializare.

Beyonce şi soţul ei, Jay-Z, au deja o fetiţă în vârstă de cinbci ani – Blue Ivy.

În 2013, vedeta a anunţat că a pierdut o sarcină înainte de venirea pe lume a fetiţei.

“Acum doi ani am fost însărcinată pentru prima dată. Şi am auzit bătăile inimii, cea mai frumoasă muzică pe care am auzit-o în viaţa mea. Am ales nume, mi-am imaginat cum va arăta copilul meu. Apoi am zburat la New York pentru control – şi nu îi mai bătea inima. Cu o săptămână înainte să merg la doctor, totul era bine. Apoi nu i-a mai bătut inima. Am mers la studio şi am scris cel mai trist cântec pe care l-am scris în viaţa mea.Şi a fost prima piesă de pe albumul meu. A fost cea mai bună terapie pentru mine fiindcă a fost cel mai trist moment din viaţa mea”, a declarat Beyonce la vremea respectivă.