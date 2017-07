William și Harry au dat publicității noi fotografii personale cu Prințesa Diana

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la moartea tragică a Prințesei Diana, iar familia continuă să îi aducă un omagiu.

Prinții William și Harry au contribuit în premieră la realizarea unui documentar despre mama lor, în cadrul căruia au făcut noi dezvăluiri despre relația cu ea. Cu această ocazie, Palatul Kesington a făcut publice trei fotografii din albumul personal al familiei.

De asemenea, pe contul oficial de Twitter al Palatului Kesington au fost publicate fragmente din mărturisirile fiilor Prințesei Diana în cadrul documentarului „Diana, Our Mother: Her Life And Legacy/ Diana, Mama Noastră: Viața și Moștenirea Ei”.

The Duke and Prince Harry are pleased to share 3 photographs from the personal photo album of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/mUhzQB08TV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 23, 2017

În acest documentar, William și Harry au vorbit pentru prima dată împreună despre moartea mamei lor. Ei vorbesc cu regret față de ultima conversație cu mama lor, care a fost una mult prea scurtă.

„Harry şi cu mine eram teribil de grăbiţi să ne luăm la revedere. Dacă aş fi ştiut ce urma să se întâmple, nu aş fi tratat lucrurile aşa superifcial”, a declarat William în noul documentar. „Acea conversaţie telefonică mi-a rămas profund în minte”.

Watch TRH share some of their favourite memories of their late mother. Prince Harry: “She was one of the naughtiest parents!” pic.twitter.com/zKIcZbe4rf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 23, 2017

La rândul lui, Harry a declarat pentru producătorii documentarului că va regreta cea din urmă conversație cu mama lui pentru tot restul vieții:

„Privind în urmă este incredibil de greu. Va trebui să trăiesc cu asta pentru tot restul vieţii mele. Fără să ştiu că aceea urma să fie ultima oară când aveam să vorbesc cu mama mea. Cât de diferit ar fi fost acea conversaţie dacă aş fi avut cea mai mică bănuială că urma să îşi piardă viaţa în acea noapte”.

„Nu imi pot aminti tot ce am vorbit, însă ce știu este că, probabil, voi regreta toată viața durata scurtă a convorbirii”, a adăugat Harry.

Decele de Cambridge a mai dezvăluit că le vorbește des copiilor lui, Geoarge și Charlotte, despre bunica lor, Diana, ca ea să fie o prezență în viața lor: „Ar fi fost o bunică minunată. I-ar fi plăcut la nebunie, ar fi iubit copiii enorm”.

Harry și William își amintesc de simțul umorului de care Prințesa Diana dădea dovadă, iar Harry o descrie drept „unul dintre cei mai neastâmpărați părinți”. Cei doi frați au vorbit, de asemenea, despre durerea pricinuită de divorțul părinților și despre modul în care au reușit să se descurce cu toate știrile legate de moartea mamei lor.

Documentarul „Diana, Our Mother: Her Life And Legacy/ Diana, Mama Noastră: Viața și Moștenirea Ei” a fost realizat pentru a coincide cu cea de-a 20-a comemorare a Prințesei Diana, care și-a pierdut viața pe 31 august 1997 într-un accident de mașină, la Paris.

Citește și – Prințul Harry, mărturie emoționantă despre impactul morții Prințesei Diana asupra lui

Citește și – Gestul emoționant pe care l-a făcut Prințul William pentru mama sa, după divorțul de Charles

Foto – Hepta